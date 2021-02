Didattica a distanza, genio su Zoom

Che cos’è il genio? Lo studente che su Zoom sceglie un nome molto speciale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-02-2021] Commenti (5)

Mai sottovalutare l'astuzia degli utenti. Segnalo questo tweet (non autenticato, forse di fantasia) non tanto per dare idee malefiche agli studenti, ma per mettere in guardia i docenti che li devono gestire:

"Mia moglie è un'insegnante e a quanto pare un ragazzino ha preso l'abitudine di cambiare il proprio nome in 'Riconnessione in corso' durante le lezioni su Zoom in modo che nessuno gli faccia domande. Sono settimane che lo fa. Questo ragazzo non deve preoccuparsi della sua formazione scolastica, è già un genio fatto e finito".

A parziale contenimento di questo problema, in Zoom si può impedire agli utenti di cambiare il proprio nome durante le sessioni e gli amministratori possono cambiare i nomi agli utenti.