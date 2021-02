I lavori e i settori più in crescita nel 2020

Istruzione, medicina specializzata, marketing digitale, servizi creativi e supporto alla clientela sono i settori più in crescita durante l’ultimo anno.

LinkedIn ha annunciato i risultati della ricerca Jobs on the Rise 2021 Italia, che offre un'analisi sui ruoli professionali e gli ambiti lavorativi che hanno registrato la crescita maggiore in Italia durante l'ultimo anno (nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2020).

Il report fornisce diverse informazioni e spunti sulle categorie professionali, le competenze necessarie e in quali città si trovano maggiori opportunità di lavoro per le categorie lavorative più richieste.

L'obiettivo è di aiutare i professionisti delle risorse umane, le persone in cerca di occupazione e i datori di lavoro a prepararsi al futuro in ambito professionale, sia che si tratti di impostare una strategia relativa alle assunzioni per il prossimo anno, o di imparare nuove competenze per intraprendere un nuovo percorso professionale.

I lavori nell'ambito dell'istruzione, della medicina specializzata, del marketing digitale, dei servizi creativi e del supporto clienti sono tra quelli che hanno registrato un maggiore aumento della domanda nell'ultimo anno in Italia.

Probabilmente, dato che per alcuni di questi ruoli non c'è bisogno di un percorso di studi avanzato, chi era alla ricerca di un nuovo lavoro ha sfruttato questa opportunità per cambiare prospettive di carriera, mentre altri hanno cambiato professione per necessità.

In questo contesto, abbiamo visto baristi diventare montatori cinematografici, gli specialisti di marketing digitale diventare animatori, e gli addetti alle vendite diventare blogger: mentre le aziende continuano ad adattarsi all'attuale contesto influenzato dal COVID-19, lo scenario in continuo cambiamento sta creando a sua volta nuove opportunità di lavoro.

Guardando al 2021, ecco le 15 principali categorie lavorative che stanno trainando il mercato del lavoro in Italia:

