Supporto clienti e settore tecnologico

I lavori e i settori più in crescita nel 2020.

I lavori e i settori più in crescita nel 2020

Supporto clienti

Le limitazioni agli spostamenti, i lockdown e i coprifuoco hanno spinto le aziende a trovare nuovi modi per offrire i propri servizi ai clienti, portando nel 2020 a un aumento del 96% delle assunzioni nel settore del supporto clienti. Abbiamo visto camerieri diventare addetti al servizio clienti.

Vale la pena notare che questa categoria offre il maggior numero di posizioni da remoto, corrispondenti all'11% di tutti i posti di lavoro in questo settore. Inoltre, il supporto clienti è stata una delle categorie di lavoro con una maggioranza di assunzioni femminili nel 2020, che hanno occupato l'88% dei ruoli di operatore di call center e il 68% dei ruoli di consulente del servizio clienti.

Competenze principali: servizio clienti, risoluzione di problemi, esperienza del cliente, lavoro di squadra, gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM), negoziazione. Principali località di assunzione: Napoli, Cagliari, Catania, Palermo, Lecce.

Settore tecnologico

Questa categoria è una delle principali tipologie lavorative "a prova di pandemia", come già detto in precedenza, con una crescita costante anno dopo anno. Tuttavia, l'incremento del 49% registrato nel 2020 può anche essere legato alla digitalizzazione di molte aziende in tutto il Paese per via dell'imponente passaggio allo smart working per milioni di dipendenti.

Questo è probabilmente il motivo principale per cui i professionisti dell'assistenza e della sicurezza informatica sono stati tra i più assunti nel 2020. La categoria Tech ha registrato il più alto numero di assunzioni maschili nel 2020, con l'89% dei ruoli di Cyber Security Manager e Game Developer occupati da uomini.

Competenze principali: supporto tecnico, server Windows, elaborazione cloud, sviluppo di software, sicurezza della rete, CSS, Java, SQL, DevOps, Git. Principali località di assunzione: Milano, Roma, Napoli.

