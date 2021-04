Alessandra, l'illustratrice che ha trasformato la passione in lavoro

Cinque storie di donne, artigianato e innovazione.

5 storie di donne, artigianato e innovazione

Giovane illustratrice di Vicenza, laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e in Illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Alessandra Nardotto è riuscita a fare della sua passione un lavoro con The Honey Boat.

Alessandra si occupa di illustrazione, creando acquerelli su commissione per privati e aziende e vendendoli online, o in occasione di fiere e mercatini dell’artigianato.

“Dai biglietti augurali alle stampe, ogni mia illustrazione nasce da un ricordo, dall’amore verso piccole situazioni e luoghi che mi colpiscono, che si tratti di un bosco o di una torta appena sfornata: raffiguro un mondo di animali che si comportano come esseri umani”, spiega Alessandra.

