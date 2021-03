In aumento il phishing che usa il vaccino antiCovid come esca

Completa la frase con quella che ritieni pi¨ opportuna, oppure aggiungi una risposta nei commenti. Secondo te, il networking online attraverso i siti social... Serve a costruirsi un'efficiente rete professionale. E' particolarmente utile per cercare opportunitÓ di lavoro. Serve a comunicare la qualitÓ di saper lavorare in team. E' un'opportunitÓ che sfruttano soprattutto i pi¨ giovani. Elimina le barriere geografiche. Accorcia le distanze tra amici e famigliari. Serve a tenersi sempre aggiornati. Permette di stabilire relazioni rilevanti. E' lo strumento per eccellenza per creare solide relazioni professionali. Consente di comunicare i propri successi lavorativi. E' utile per chiedere una raccomandazione.

Mostra i risultati (893 voti)