Draghi, forti ostacoli sul progetto di rete unica

L’avvento del nuovo governo rimette in discussione il progetto di società unica della rete con a capo Tim.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2021] Commenti (2)

Con il Governo Conte 2 sembrava ormai cosa fatta: una società unica in cui confluisse la rete in rame e quella in fibra ottica di Tim, la rete a banda larga di Fastweb e Open Fiber, la società di proprietà al 50% di Enel e Cassa Depositi e Prestiti.

Il cambio di governo sembra rimettere tutto in discussione: Mario Draghi potrebbe avere un ottimo rapporto con l'attuale presidente di Tim Salvatore Rossi, per la comune provenienza da Bankitalia, ma la partita delle Telco è invece affidata a Vittorio Colao (nella foto in alto).

Il top manager era stato per molti anni il numero uno di Vodafone a livello nazionale e poi europeo, e ha venduto nei giorni scorsi l'importante pacchetto azionario Vodafone e Verizon in possesso suo e della moglie, dopo aver assunto la carica di ministro nel Governo Draghi.

Colao dovrà gestire con uno staff formato da lui uno dei capitoli di spesa più importanti e consistenti (circa 40 miliardi di euro) dei fondi europei del recovery plain, quelli per la digitalizzazione del Paese; all'interno di questa è prioritaria la cablatura del Paese e la realizzare della rete 5G.

In questo quadro, Colao non intende attendere la costituzione della società per la rete unica in capo a Tim, né tanto meno intende opporsi, ma privilegia su tutto tempi certi e rapidi per la cablatura.

Anche la Lega, oggi di nuovo al governo, e Forza Italia sono orientate ad appoggiare la nascita della rete unica targata Tim perché in questa avrebbero comunque un peso rilevante i francesi di Vivendi, tuttora azionista di maggioranza di Tim.

A questo punto il tandem Gubitosi/Rossi che si ricandida a gestire Tim nell'imminente assemblea degli azionisti ha poco tempo, anzi pochissimo, per dare corpo al progetto di rete unica prima che venga definitivamente accantonato.