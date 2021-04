Vodafone smaterializza le SIM

Dopo TIM, anche l'operatore britannico ufficializza il supporto alle eSIM.

La smaterializzazione avanza: dopo TIM, anche Vodafone ha iniziato ufficialmente a supportare le eSIM anche sugli smartphone, dopo la fase iniziale in cui erano utilizzabili soltanto con gli Apple Watch.

La eSIM è una SIM virtuale: dopo essere diventata sempre più piccola (passando attraverso gli stati di mini, micro e nano) la SIM fisica scompare tramutandosi in un identificativo da inserire direttamente nella configurazione del telefono (posto che supporti le eSIM, naturalmente), senza dover operare uno scambio fisico di tessere.

«Non si può danneggiare o smarrire» spiega Vodafone elencando i vantaggi della eSIM rispetto alle SIM tradizionali, «e permette di utilizzare due numeri di telefono senza scambiare SIM».

Si acquista in un negozio Vodafone (al momento non è possibile ordinarle online): all'utente viene consegnata una tessera che però - naturalmente - non contiene più la SIM da staccare e inserire nello smartphone. Invece, c'è un codice QR (accompagnato dai noti codici PIN e PUK) che andrà sottoposto a scansione con lo smartphone sul quale si intende installare l'eSIM.

A seconda del sistema operativo - Android o iOS - bisogna quindi seguire una strada leggermente diversa, spiegata nel dettaglio sulla pagina ufficiale, ma che in sostanza consiste nel caricare nel telefono il profilo utente associato a quella eSIM.

Al di là della smaterializzazione, la eSIM si comporta come una SIM "normale": consente di mantenere il proprio numero facendo richiesta all'operatore, scade se non ricaricata per 12 mesi, e può essere "passata" da un dispositivo all'altro, eliminando il profilo sullo smartphone di partenza e ricreandolo su quello di destinazione (operazione per la quale sarà utile non aver nel frattempo perso la tessera con il codice QR).