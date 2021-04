Francia, 2.500 euro se cambi l'auto con una bici elettrica

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-04-2021] Commenti

La proposta non è ancora definitiva, ma l'Assemblea Nazionale ha già dato il proprio assenso in via preliminare: se tutto andrà come previsto, la Francia elargirà 2.500 euro di bonus a chiunque voglia sostituire la propria auto con motore a combustione interna con una bicicletta a pedalata assistita.

Il provvedimento è uno degli emendamenti proposti a un disegno di legge il cui obiettivo è ridurre del 40%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas serra entro il 2030. L'idea che ne sta alla base è che, per raggiungere questo risultato, non sia sufficiente cambiare un'auto con un'altra, ma sia megli sbarazzarsene completamente: in favore di una e-bike, per l'appunto.

La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette si dice entusiasta dell'idea per bocca del proprio presidente, Olivier Schneider: «Questo emendamento non si accontenta di rottamare, perché permette anche di ridurre il traffico» ha dichiarato. «Finalmente qualcuno ha capito chel a soluzione non è rendere le auto più ecologiche, ma semplicemente ridurne il numero».

Quanto al gradimento da parte dei francesi, al momento non ci sono dati. Tuttavia, il momento sembra favorevole per le biciclette (elettriche o meno): da un anno a questa parte il mercato è cresciuto del 25%.