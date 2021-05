Bill e Melinda Gates si separano. I memi informatici si scatenano

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-05-2021] Commenti (1)

"Il matrimonio ha riscontrato un problema e non può funzionare nel modo corretto, pertanto verrà chiuso."

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Bill Gates, matrimonio finito dopo 27 anni

Dopo 27 anni insieme, Bill Gates e la moglie Melinda si separano. Lo ha annunciato Gates direttamente su Twitter, chiedendo spazio e rispetto per la privacy. Auguro ai due ogni bene e che possano continuare a fare del bene per il mondo tramite la loro Fondazione, che ha donato circa 50 miliardi di dollari a varie iniziative in tutto il mondo, compresi quasi due miliardi per la lotta al coronavirus, ma ci sono alcune battute di stampo informatico, fra le tante fioccate su Internet, che meritano una citazione.

Per esempio, nel loro caso, è più corretto parlare di separazione o di partizionamento? Col passare del tempo si sono persi di Vista? Lei lo ha chiamato Microsoft Bob una volta di troppo? Quando lei gli diceva "Pensi solo a TE, non pensi mai a ME", lui capiva un'altra cosa? Useranno Clippy come consulente?

E che dire della singolare coincidenza evidenziata da questo tweet?

Ecco svelato il piano diabolico: ha messo un microchip nei vaccini, così ora può localizzare tutte le donne single del mondo, e proprio ora, guarda caso, si separa.

Noi ci ridiamo su, con affetto verso la coppia, ma sotto sotto siamo consapevoli che purtroppo qualcuno, là fuori, prenderà sul serio persino questa tesi di complotto inventata. Quanta assurda, triste ironia nel fatto che uno dei più generosi benefattori del mondo sia additato come il capo di una cospirazione contro il mondo.

Saluto quindi la partizionanda coppia Bill e Melinda con questo video che dimostra la loro capacità di mettersi in gioco per una buona causa: in questo caso, nel 2016, la promozione di una loro iniziativa annuale, Gatesletter.com, al Tonight Show di Jimmy Fallon.