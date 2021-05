Internet Explorer, finalmente c'è la data di morte

Microsoft si prepara a staccare la spina al vecchio e poco amato browser.

C'è ancora qualcuno che apprezza, o quantomeno usa, Internet Explorer? Quello che un tempo era l'orgoglio di Microsoft - se non per le sue qualità, perché era distribuito gratuitamente insieme al sistema operativo e così facendo aveva eliminato la concorrenza - ormai è negletto praticamente da tutti, anche dai suoi creatori.

Tuttora sopravvive nelle viscere di Windows 10 e può ancora essere usato dai più impavidi o dai nostalgici, ma presto tutto ciò cambierà. Microsoft ha infatti deciso che dal 15 giugno 2022 Internet Explorer sarà definitivamente disabilitato e gli utenti di Windows 10 non potranno più avviarlo come programma a sé stante.

Non svanirà completamente, però. Resterà, ancora più invisibile di adesso, per fornire a Edge il proprio motore di rendering qualora l'utente richieda di utilizzare la modalità IE compatibile presente nel più recente browser di Microsoft.

Peraltro, da Redmond fanno sapere che ormai Edge dovrebbe essere in grado di supportare in autonomia tutti quei siti e quelle web app che sono stati sviluppati facendo affidamento sui comportamenti non standard di Internet Explorer e che, per questo motivo, funzionano male con i browser alternativi.

Qualora però ciò non fosse vero e qualche sito o app si rifiutasse di collaborare con Edge pur avendo attivato la modalità IE, Microsoft afferma di essere disponibile a collaborare con gli sviluppatori al fine di risolvere qualsiasi incompatibilità, e di volerlo fare gratis. Tutto, insomma, piuttosto che dare a Internet Explorer una scusa per saltar fuori dalla tomba.