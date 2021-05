Il caffè ai funghi per iniziare la giornata pieni di energia

Sfruttando le proprietà dei funghi, Mushroom Cups sostiene di essere riuscita a migliorare il caffè.

Che cosa c'è di meglio di una tazza di caffè per iniziare al meglio la giornata? Secondo Stipe Rezic, che fino a poco fa era noto solamente in qualità di giocatore di basket, la risposta alla domanda è: una tazza di caffè ai funghi.

Rezic è infatti il fondatore e amministratore delegato di Mushroom Cups, azienda che prepara e vende in tutto il mondo preparati a base di caffè e funghi, realizzati esplicitamente - così sostiene Mushroom Cups - per fornire un aiuto nell'affrontare la giornata: proprio come fa il caffè, ma con in aggiunta i benefici dei funghi.

Rezic deve l'idea a tutti gli esperimenti che ha tentato durante la sua carriera di giocatore di pallacanestro. Ha raccontato di aver provato diversi supplementi nel tentativo di mantenere e migliorare la propria forma fisica e mentale, ma con risultati scadenti, tanto da dover ricorrere alla disintossicazione e addirittura alla chirurgia per riparare ai danni fatti.

Poi, a un certo punto «ho provato il mio primo fungo, un Cordyceps» ha spiegato in un'intervista. «Mi ha cambiato la vita. Mi sono sentito estremamente forte e pieno di energia, ma soprattutto non ho sperimentato effetti collaterali».

Da qui è nata l'idea di creare una vera e propria azienda che proponesse bevande contenenti gli estratti dei funghi più adatti a fornire quell'aumento di energia che Rezic aveva provato, mescolati a una delle bevande più apprezzate al mondo: il caffè.

L'offerta di Mushroom Cups prevede diverse miscele che si presentano come particolarmente adatte per usi specifici: c'è quella per chi deve allenarsi, quella per chi ha bisogno di aumentare la concentrazione, quella per chi vuole un aiuto per rilassarsi e via di seguito.

Tutte - assicura l'azienda - hanno un gusto preponderante di caffè: si tratta di una precisazione importante, dato che una bevanda che sappia di funghi farebbe probabilmente molta più fatica a conquistarsi degli estimatori, anche se avesse degli effetti mirabolanti.

L'azienda di Rezic spiega anche di avere un occhio di attenzione particolare per l'ambiente: non solo utilizza confezioni riciclabili, ma i vari funghi adoperati provengono da oltre 80 raccoglitori di funghi indipendenti, che si procurano la materia prima in modo sostenibile.

I caffè - ma c'è anche un preparato per cioccolata, sempre arricchito di funghi - sono disponibili in bustine monodose o in barattolo: la polvere va sciolta in acqua calda.

Per quanto riguarda i prezzi, bisogna sapere che il costo di ogni bevanda è superiore a quello di un normale caffè preparato a casa: un barattolo da 10 porzioni, per esempio, è in vendita a 13,60 euro, cui occorre aggiungere le spese di spedizione (che si annullano se si fanno ordini superiori ai 40 euro).

Mushroom Cups spedisce in pressoché tutto il mondo, Italia compresa, anche se il sito ufficiale, dal quale è possibile fare gli acquisti, non è disponibile in italiano.