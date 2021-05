Google Foto, i backup infiniti stanno per terminare

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2021] Commenti

Manca ormai poco all'entrata in vigore delle nuove regole per Google Foto annunciate alla fine dello scorso anno: a partire dal primo di giugno, infatti, anche le copie di backup delle immagini presenti sui dispositivi Android saranno conteggiate nello spazio dell'account Google occupato.

Un account Google gratuito mette a disposizione 15 Gbyte di spazio, condiviso tra Gmail, Foto e Drive. Fino alla fine di questo mese, il backup delle immagini - che viene eseguito in formato compresso e in qualità ridotta - non viene conteggiato, ma tutto ciò che sarà caricato dal mese di giugno in avanti andrà invece a ridurre lo spazio disponibile, come già avviene per immagini e video in qualità originale.

Google ha già fatto sapere che la motivazione per questo cambiamento è tecnica: serve per tenere il passo con l'enorme quantità di materiale caricato ogni giorno. In altre parole: chi possiede molte oto e vuole continuare a farne dovrà passare a un piano a pagamento.