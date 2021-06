Il batterio che trasforma la plastica in vanillina

Le vecchie bottiglie in PET diventano utilissime per produrre dolci e profumi.

Da anni ormai sappiamo che riciclare la plastica, dando nuova vita a prodotti che altrimenti resterebbero per decenni nell'ambiente come inquinanti, è possibile. Non è, però, particolarmente economico.

In generale, si può dire che riciclare un oggetto di plastica - come una bottiglia - riutilizzandone il materiale per dar vita a un nuovo prodotto possa senza troppa fatica arrivare a costare più di quanto costerebbe realizzare lo stesso prodotto ex novo.

Come ci ricorda The Guardian, poi, la plastica già perde il 95% del proprio valore come materiale dopo un uso soltanto. Insomma, il riciclo tradizionale è una buona idea, ma ha dei costi che non ne invogliano l'adozione.

Da qualche tempo, però, sono stati realizzati degli enzimi che permettono di ridurre alcune plastiche - in particolare il polietilene teleftalato (PET), con cui sono realizzate le bottiglie di plastica - al loro "materiale di partenza", l'acido tereftalico.

Partendo da qui, alcuni ricercatori sono riusciti a modificare dei microorganismi rendendoli capaci di trasformare l'acido tereftalico in un'ulteriore sostanza di largo uso: la vanillina.

Adoperata sia in cucina che in campo cosmetico, la vanillina è ciò che dà alla vaniglia il suo profumo: la sua preparazione partendo dagli oggetti in PET e utilizzando i microorganismi è tanto economica da renderla un incentivo utile per invogliare a riciclare la plastica anche chi, per questioni di costi, finora l'ha evitato.

L'avere a disposizione, dopo il riciclo, un sottoprodotto utile apre le porte a una ulteriore fonte di entrate, aumentando l'attrattiva della realizzazione degli impianti di riciclo.

L'unico lato negativo della scoperta sta nella tempistica, dato che i lavori ancora non sono terminati: gli autori dello studio che illustra la tecnica stanno lavorando a un sistema per migliorare l'efficienza della conversione dell'acido tereftalico in vanillina.

Soltanto quando ogni aspetto sarà stato indagato e la tecnica messa a punto il sistema potrà essere adottato e applicato su scala industriale.