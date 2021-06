Il malware che si diffonde col software pirata

In due anni ha sottratto oltre 1 Terabyte di informazioni personali.

Utilizzare software pirata è male? Da un punto di vista legale sicuramente, ma ci sono altre insidie meno visibili che sconsigliano la pratica.

Non sempre, infatti, le versioni pirata dei software popolari che si trovano sui circuiti peer-to-peer o via torrent sono esattamente identiche agli originali: spesso nascondono ospiti indesiderati che fanno danni sui Pc.

NordLocker per esempio segnala che per ben due anni un malware ha potuto diffondersi indisturbato, infettando oltre 3,2 milioni di computer e diffondendosi proprio tramite il software illegale.

Il malware in questione ancora non ha nome - dopotutto è stato scoperto solo di recente - ma NordLocker conferma che lo si può trovare in pressoché ogni tipo di programma distribuito illegalmente: nei videogiochi, nei programmi di utilità (come gli antivirus, o quelli che consentono il ripristino di file e partizioni cancellate, e via di seguito), e naturalmente anche nei software più popolari (e, a volte, costosi), come Adobe Photoshop.

Non causa danni diretti al Pc: sottrae invece i dati degli utenti. Si calcola che in 24 mesi abbia catturato 1,2 terabyte di informazioni personali (compresi gli indirizzi email) dai computer infetti, accedendo a tutti i documenti presenti sul PC.

In alcuni casi, poi, ha anche attivato l'eventuale webcam collegata al computer per scattare foto degli utenti senza che questi se ne accorgessero.

NordLocker segnala infine che gli indirizzi email compromessi dal malware innominato sono già stati inseriti nel database di Have I Been Pwned: chi, tra il 2018 e il 2020, avesse scaricato software illegalmente farebbe bene a verificare se per caso i suoi dati non siano finiti in cattive mani.