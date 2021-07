Windows 11 non avrà più le Schermate Blu della Morte

Ma non perché sarà indistruttibile.

In Microsoft ci sono alcune cose che, al di là dei cambi di gestione e di direzione, non cambiano mai: per esempio, deve esserci un odio radicato verso le schermate blu della morte (Blue Screen of Death) che appaiono quando Windows incontra un errore dal quale non riesce a riprendersi.

Utili - entro certi limiti - per capire che cosa sia andato storto, negli anni sono diventate oggetto di parodie più o meno affezionate e tanto comuni che, quando si parla di «schermata blu», tutti sanno che qualcosa è andato storto.

Iniziando i lavori su Windows 11, però, Microsoft ha deciso che tutto ciò deve cambiare: più nessuno deve parlare delle «schermate blu» di Windows con ironia. Così, nella nuova versione del sistema operativo le schermate non saranno più blu, ma nere.

Sembra una battuta, ma in realtà non è la prima volta che Microsoft medita di cambiare il colore delle schermate di errore: già mentre Windows Vista era in sviluppo si era pensato di adottare il rosso e, in tempi più recenti, quando Windows 10 era già realtà da un paio d'anni, il verde è parso per un momento sul punto di soppiantare il colore scelto che Steve Ballmer in persona aveva apprezzato tanti anni prima.

Ora, nell'imminenza di Windows 11, si ripropone la vecchia questione, ma questa volta pare che Microsoft intenda fare sul serio perché guidata da un ottimo motivo: il nero sarebbe molto più adatto del blu allo scherma di colori di default di Windows 11. E poi consente di mantenere l'acronimo BSOD senza variazioni.

Gli utenti saranno forse sorpresi di trovarsi davanti a una schermata nera della morte anziché davanti a una schermata blu della morte, ma il risultato non cambierà: la causa sarà sempre un errore irreversibile di Windows.

Nella versione di sviluppo di Windows 11 attualmente in distribuzione le schermata d'errore sono ancora verdi (il colore adottato per tutte le versioni di anteprima del sistema). Per attivare il nero è necessario aprire l'Editor del Registro di Sistema (cercandolo nel menu Start) e raggiungere la chiave HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl.

A quel punto bisognerà individuare il valore DisplayPreRelaseColor, cliccarvi sopra due volte e impostarlo a 0, quindi riavviare il computer. All'errore successivo la schermata sarà nera.