Nintendo avvisa: ''Non correte a comprare la Switch Oled''

È sempre stata un'azienda un po' strana Nintendo, per quanto riguarda la "guerra delle console": mentre Sony e Microsoft si sfidano gareggiando sulla potenza del proprio hardware, Nintendo ha sempre scelto un approccio diverso, evitando di puntare puramente sulle caratteristiche tecniche dei propri prodotti.

In questi giorni, l'azienda di Super Mario ha annunciato una revisione della Switch, la console di successo presentata ormai quattro anni fa.

Rispetto all'originale, essa possiede innanzitutto uno schermo OLED - anziché LED - e di dimensioni maggiori: la diagonale è lunga 7 pollici anziché 6,2. È questa la maggiore novità e il vero punto di forza della revisione, che peraltro include anche una memoria ampliata (64 Gbyte anziché 32), un sostegno regolabile più ampio per tenere meglio "in piedi" la console, audio migliorato e una versione rivista della base, che ora include una porta Ethernet.

Per il resto è esattamente identica all'originale: stesso SoC, stessa RAM, stessa risoluzione (ancora niente 4K), in linea con la filosofia di Nintendo, secondo la quale questo genere di migliorie non cambia davvero l'esperienza di gioco.

A tal punto Nintendo è convinta della propria scelta - ossia di puntare unicamente sul nuovo schermo OLED per promuovere la nuova versione della Switch - che su Twitter JC Rodrigo, manager di Nintendo America, scrive candidamente, in risposta a chi gli chiedeva se la nuova console avesse prestazioni migliori: «No. Non è nata per questo. Restate con quella che già avete se lo schermo non vi interessa».

Una presa di posizione onesta, considerato anche che la Switch Oled, il cui lancio sul mercato è fissato per il prossimo 8 ottobre, costerà 349,99 dollari (il prezzo europeo non è stato ancora annunciato, ma si parla di 379,99 euro): una cifra non esagerata, soprattutto se confrontata con i prezzi della concorrenza, ma che qualcuno potrebbe non essere disposto a spendere se il nuovo schermo non interessa.

Le speranze di chi contava di assistere presto al lancio di una Switch Pro più potente e in grado di supportare risoluzioni più elevate possono tuttavia restare vive ancora per un po': secondo le indiscrezioni è ancora possibile che in un prossimo futuro Nintendo decida di lanciare una revisione più sostanziale della Switch; magari l'anno prossimo quando - si spera - questo periodo caratterizzato dalla scarsità di chip sarà trascorso.

Qui sotto, il video di annuncio della Switch Oled e uno screenshot del tweet di Rodrigo.