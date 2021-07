Windows 365 apre l'era del PC in streaming

Il computer diventa un po' meno personal.

Ha assunto il prevedibile nome di Windows 365 il progetto Cloud PC di Microsoft per accedere in streaming alle risorse di un PC con Windows 10 o 11 da un terminale qualsiasi.

Disponibile dal 2 agosto, Windows 365 afferma di offrire «l'efficienza e la sicurezza del cloud alla versatilità e alla semplicità di un PC», oltre naturalmente a togliere dalle mani degli utenti il possesso perenne delle risorse di un vero personal computer per spostarlo nelle mani di Microsoft e renderlo accessibile solo su abbonamento.

«Windows 365 porta il sistema operativo nel Cloud Microsoft, trasmettendo in streaming in maniera sicura l'esperienza Windows completa - con tutte le app, i dati, le impostazioni - ai dispositivi personali o aziendali. È un approccio che crea una categoria completamente nuova per i personal computer, e in particolare per il mondo ibrido: il Cloud PC».

La comodità di questo sistema, per gli utenti, sta nel fatto che si può accedere al proprio PC nel cloud da qualunque dispositivo, sia esso un altro computer con Windows, macOS o Linux oppure un tablet o uno smartphone appartenente al mondo Apple o Android, ma anche un browser.

Dal punto di vista degli amministratori, invece, secondo Microsoft diventa più semplice organizzare gli aggiornamenti del "parco macchine" (che si sposta nel cloud) e garantire la sicurezza di ogni Cloud Pc, che è sempre aggiornato con gli ultimi update; il fatto che poi anche i dati risiedano "nel cloud" farebbe sì - sono sempre parole di Microsoft - che essi siano maggiormente al sicuro, poiché non a portata di mano di chiunque possa entrare in ufficio.

Come già era stato preannunciato, Windows 365 offrirà piani diversi - e a prezzi diversi - da scegliere in base alle esigenze, consentendo non solo di optare per Windows 10 o Windows 11 (quando questo sarà disponibile) ma anche per diverse configurazioni hardware.

Inizialmente Windows 365 sarà disponibile per le aziende ma, stando alle parole di Microsoft, è facile prevedere che presto sarà accessibile anche agli utenti comuni. I prezzi non sono stati ancora annunciati.

Di seguito, alcune immagini tratte dalla presentazione ufficiale.