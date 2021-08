Western Digital pronta ad acquisire l'ex divisione memorie di Toshiba

Nascerebbe un gigante in grado di competere direttamente con Samsung.

Da quanto Toshiba ha scorporato la propria divisione che si occupava della produzione di supporti di memoria, battezzata prima Toshiba Memory e poi Kioxia, Western Digital non ha mai fatto mistero delle proprie mire di acquisizione.

Già nel 2017 aveva offerte l'equivalente di 15,5 miliardi di euro per condurre in porto l'operazione, ma poi l'opportunità svanì. Le due realtà inaugurarono però una proficua collaborazione, avventurandosi insieme in diversi progetti.

A quattro anni di distanza il momento pare tornato propizio: Western Digital è pronta ad acquistare, e Kioxia è attualmente aperta sia all'idea di farsi acquisire sia all'idea di un'IPO.

La cifra in gioco, dal 2017, è persino cresciuta: nonostante l'ipotesi di una quotazione in borsa di Kioxia non sia ancora stata ufficialmente accantonata, stando alle indiscrezioni le due aziende sarebbero vicine ad annunciare l'operazione di fusione, il cui valore ora è di 17 miliardi di euro.

Se Western Digital e Kioxia si unissero, il risultato sarebbe un gigante di dimensioni pari a quelle di Samsung e con prospettive di ulteriore crescita, forte della sua posizione di primo fornitore al mondo di dispositivi di memoria (oltre un terzo del mercato); entro metà settembre dovremmo sapere con certezza se il destino delle due società diventerà uno.