Windows 11, svelata la data di lancio

Ma qualcuno non lo riceverà fino alla metà del 2022.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-09-2021]

Si sapeva che Windows 11 sarebbe arrivato nel corso dell'autunno e, da più parti, si parlava del 20 di ottobre come data più probabile per il lancio.

Invece, Microsoft ha deciso di muoversi ancora più rapidamente e di rendere disponibile ufficialmente la nuova versione di Windows già 15 giorni prima, ossia martedì 5 ottobre.

D'altra parte, il gigante di Redmond ha anche precisato che la distribuzione avverrà «in maniera cadenzata e in fasi successive», rendendo Windows 11 disponibile non immediatamente a tutti i dispositivi che lo supportano, ma procedendo per gradi.

Ci vorrà tempo, quindi, perché a tutti i PC esistenti - e adatti - con Windows 10 venga proposto l'upgrade. Molto tempo, in effetti: Microsoft prevede che l'operazione, che sarà condotta affidando il compito di individuare via via i dispositivi a cui offrire l'aggiornamento, non si concluderà prima della metà del prossimo anno.

Ovviamente, tutto ciò riguarda l'aggiornamento da Windows 10, che a quanto pare sarà gratuito; chi vorrà acquistare un PC con Windows 11 potrà già farlo, almeno limitatamente a quei modelli che i produttori avranno già dotato del nuovo sistema al momento del lancio ufficiale.

Inoltre, molto probabilmente si potrà anche scaricare l'immagine ISO di Windows 11 e procedere in autonomia a una installazione pulita del sistema: non è chiaro se, in questo caso, Windows consideri valida l'eventuale chiave di licenza di Windows 10 (spesso salvata nel Bios) o se sia necessario acquistare una licenza a parte.

È utile infine ricordare che il Windows 11 che debutterà il 5 ottobre non offrirà proprio tutte le caratteristiche con le quali è stato annunciato: per esempio, il supporto alle app Android, che gli iscritti al programma Windows Insider stanno testando, non arriverà prima del prossimo anno.