iPhone 14: un progetto completamente nuovo

Secondo le indiscrezioni sarà la prima vera rivoluzione dal lancio dell'iPhone X.

Un render di come dovrebbe apparire l'iPhone 14

È da parecchio tempo ormai che il lancio di una nuova generazione di iPhone non riesce a entusiasmare il grande pubblico, mancando di un vero "effetto novità" dato da qualche seria innovazione nel design o nelle funzioni.

Il passaggio dall'iPhone 3G all'iPhone 4 - antennagate a parte - meritò sicuramente attenzione, e così anche l'arrivo dell'edizione successiva; il lancio dell'iPhone 13, invece, non ha sorpreso nessuno.

Il modello del prossimo anno sarà diverso? A quanto pare sì, almeno a dare retta a Mark Gurman, il quale afferma che le indiscrezioni indicano un rinnovamento radicale dell'iPhone per il 2022.

Il modello di quest'anno, con i suoi pochi cambiamenti, sarebbe insomma soltanto un "riempitivo" in vista delle grandi novità dell'iPhone 14, da cui ci si aspetta un cambio anche nell'aspetto (sebbene le variazioni possibili nel progettare uno smartphone siano piuttosto limitate).

Sempre secondo le voci di corridoio dovrebbe finalmente scomparire il notch, la rientranza che da qualche generazione caratterizza gli iPhone e ospita l'obiettivo della fotocamera frontale e altri sensori.

A sostituirlo non sarebbe però una soluzione basata su una fotocamera posta al di sotto dello schermo, come già altri produttori hanno pensato di fare; invece, l'obiettivo dovrebbe venir posizionato in un "foro" del display, come già visto su alcuni modelli di Samsung.

Altri - come Front Page Tech, che ha pubblicato il render che riportiamo in apertura - segnalano che Apple avrebbe intenzione di riprendere il design dell'iPhone 4, completo di una fascia metallica sui bordi realizzata però in titanio, e un corpo complessivamente più spesso rispetto a quanto siamo abituati.

Da qui alla fine del 2022, naturalmente, può succedere di tutto, ma sarebbe bello se, per una volta, Apple tornasse a presentare prodotti che almeno appaiono innovativi anziché semplici evoluzioni di quelli che li hanno preceduti.