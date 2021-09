Windows 11? La maggioranza nemmeno sa che esiste

Secondo un sondaggio, oltre il 60% degli utenti di Windows non conosce l'esistenza della nuova versione.

Se ci si interessa almeno un po' di informatica, l'attenzione non può non essere attirata dall'imminente lancio di Windows 11, al quale manca ormai meno di una settimana.

Se però ci si limita a usare il computer - vuoi per lavoro, vuoi per diletto - e magari a malapena si conosce il nome delle applicazioni maggiormente utilizzate, l'arrivo di Windows 11 non solo è secondario: in molti nemmeno ne sono a conoscenza.

Secondo un sondaggio condotto da Savings il 62% degli utenti di una delle versioni di Windows attualmente in circolazione non sa che esiste un Windows 11, e che questo è prossimo al rilascio.

Microsoft non sarà probabilmente molto contenta di apprendere che appena il 38% dei suoi utenti sa quale evento si prepari per il prossimo 5 ottobre, ma è evidente che i tempi di Windows 95, quando la gente si accalcava fuori dai negozi di informatica per acquistare le primissime copie del sistema allo scoccare della mezzanotte, sono molto lontani.

Un'ulteriore analisi dei dati rende la situazione ancora un po' più triste, almeno dal punto di vista del gigante di Redmond.

Di quel 38% conscio dell'arrivo di Windows 11, appena il 41% si dice intenzionato ad aggiornare il proprio sistema; un altro 45% è indeciso, mentre un ulteriore 14% ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di adottare la nuova versione di Windows.

C'è da dire che a rendere quantomeno dubbiosi gli utenti circa l'opportunità di un aggiornamento c'è l'intera questione della compatibilità di Windows 11, limitata a certi processori e alla presenza di un modulo TPM, hardware o software che sia: non tutti hanno intenzione di affrontare la spesa necessaria per acquistare un nuovo PC compatibile con Windows 11, soprattutto poiché Windows 10 sarà supportato almeno fino 14 ottobre al 2025.

I lettori di Zeus News sapranno senz'altro tutti che entro pochi giorni Windows 11 sarà disponibile al grande pubblico, ma quanti hanno intenzione di aggiornare il proprio PC Windows? Fatecelo sapere nei commenti.