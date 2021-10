Da Apple un panno da 25 euro per la pulizia degli schermi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-10-2021] Commenti

Tutti gli oggetti, fatalmente, si sporcano, e i computer o gli smartphone non sono da meno: polvere, ditate, e altre sostanze più o meno appiccicose tendono ad accumularsi nel tempo, e sono particolarmente fastidiose quando si depositano sullo schermo.

Fortunatamente, Apple se n'è resa conto e per i suoi adepti ha preparato quello che probabilmente è il panno per la pulizia più costoso in circolazione: è infatti in vendita sull'Apple Store per la modica cifra di 25 euro.

Il suo lancio sul mercato ha coinciso con la presentazione dei nuovi MacBook Pro ma il panno non ha potuto godere di una presentazione ufficiale dal palco: è invece silenziosamente apparso sull'Apple Store, salvo farsi immediatamente notare per il prezzo.

Certamente è stato realizzato appositamente per rimuovere le sostanze indesiderate senza graffiare le superfici: la descrizione spiega che è costituito da «morbido materiale non abrasivo» che «pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture».

L'impressione è, tuttavia, che si comporti come un normale panno in microfibra per occhiali, un oggetto in circolazione da parecchio e che ha quella specifica destinazione d'uso proprio perché non graffia le lenti. Però non è prodotto da Apple.

L'azienda di Cupertino non è d'altra parte nuova all'assegnazione di prezzi che lasciano a bocca aperta: un paio d'anni fa è riuscita a convincere che il prezzo giusto per un supporto per monitor - il Pro Stand - sia di 1.099 euro.