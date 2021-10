Photoshop e Illustrator sbarcano nel web

Chiunque può commentare i file direttamente dal browser, e gli iscritti a Creative Cloud possono anche apportare modifiche.

La web app di Photoshop

In occasione dell'evento Max 2021, Adobe ha annunciato delle novità interessanti sia per chi lavora con Photoshop e Illustrator sia per i loro clienti.

L'azienda ha infatti lanciato le applicazioni web di entrambi i software, alle quali si può accedere direttamente dal browser.

In questo modo, chi usa Illustrator o Photoshop può mostrare i progressi del proprio lavoro ai clienti semplicemente condividendo con loro un url: cliccandovi sopra, i clienti saranno portati alla relativa applicazione web di Adobe, tramite la quale potranno visualizzare i singoli livelli delle immagini e aggiungere commenti (che appariranno immediatamente anche nelle applicazioni desktop), senza bisogno di avere a disposizione il software originale o sottoscrivere un abbonamento.

I titolari di un account Creative Cloud potranno fare anche di più. A loro sarà infatti consentito effettuare anche delle modifiche sui file condivisi tramite l'applicazione web, anche se ovviamente non tutti gli strumenti presenti in Photoshop e Illustrator saranno a disposizione: ci si dovrà limitare a piccole modifiche.

Le web app di Illustrator e Photoshop non sono ancora complete, ma diverse funzioni al momento mancanti debutteranno nelle prossime settimana: per ora Photoshop è accessibile in versione beta pubblica (ma, come abbiamo detto, per modificare i file occorre un account Creative Cloud), mentre Illustrator è ancora nella fase di beta privata, per accedere alla quale occorre fare richiesta.

«Non tutte le funzionalità sono disponibili sin da primo giorno» - ha spiegato Scott Belsky, Chief Product Officer di Adobe - «ma vogliamo abilitare tutte le opzioni per le modifiche di base».

Sempre Belsky ha commentato il debuto delle web app parlando di un «livello leggero di editing» che tuttavia consente di modificare «dei veri file PSD» con strumenti nativi, senza uscire dall'ecosistema di Adobe.