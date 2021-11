Risolto il bug che bloccava i Mac Intel

Qual la pi grande inquietudine che hai a casa e che la domotica potrebbe risolvere? Sentirsi insicuri in casa quando si l da soli. Che le persone lascino le luci accese quando non serve. Dimenticarsi se le porte sono state chiuse a chiave o se le finestre sono state chiuse a dovere. Familiari anziani non autosufficienti quando in casa sono soli. Preoccuparsi della sicurezza quando siamo lontani. Perdere tempo a girare per casa ad accendere o spegnere le luci. Preoccuparsi che le attrezzature della cucina (per esempio il forno) siano state lasciate accese accidentalmente. Preoccuparsi che la casa sembri vuota quando siamo lontani. Possibili incidenti nelle zone della casa che non sono adeguatamente illuminate durante la notte. La casa troppo calda o troppo fredda per il dovuto comfort.

Mostra i risultati (1027 voti)