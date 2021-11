Chrome, addio alla sincronizzazione per le versioni più vecchie

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-11-2021] Commenti (1)

In un campo in continua evoluzione come l'informatica, restare indietro è possibile, ma al prezzo di una continua e progressiva perdita di funzionalità.

Appena pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato l'imminente sospensione della sincronizzazione di OneDrive per gli utenti di Windows 7 e Windows 8; ora Google si appresta a fare una mossa analoga per gli utenti delle vecchie versioni di Chrome.

Non appena Chrome 96 verrà rilasciato come stabile, infatti, cesserà il supporto alle funzionalità di sincronizzazione in Chrome 48 e precedenti.

Bisogna ammettere che, sebbene oggigiorno le nuove versioni di molti software (e non solo di Chrome) si succedono a un ritmo frenetico che un tempo era semplicemente impensabile, Chrome 48 è davvero molto vecchio e, come ci si può aspettare, pieno di problemi di sicurezza che sono stati risolti nelle versioni successive.

L'aggiornamento forzato è quindi inteso come un tentativo di migliorare la sicurezza complessiva del web, considerato che Google Chrome è di gran lunga il browser più utilizzato al mondo.