Stack Overflow lancia la propria Intelligenza Artificiale

Non sostituirà gli sviluppatori umani, ma li affiancherà.

A differenza di altre realtà e di praticamente tutti gli utenti comuni, Stack Overflow non ha preso benissimo l'avvento delle IA.

Ha iniziato bandendo i contenuti generati da ChatGPT, ritenendoli insicuri e fallaci, ed è arrivata a subire la conseguenza che temeva: la diffusione dei generatori di codice potenziati dalla IA ha portato a un sensibile calo degli utenti.

Non stupisce quindi che la piattaforma abbia deciso di trovare un modo per sfruttare l'attuale passione per le IA - che non pare volersi spegnere - anziché restarne vittima, e così ora Stack Overflow ha annunciato l'integrazione di una IA all'interno di Stack Overflow for Teams.

«Il nostro obiettivo» - spiega il CEO Prashanth Chandrasekar - «è mantenere la fedeltà alla promessa originale di Stack Overflow, tenendo al centro la nostra comunità di sviluppatori, assicurandoci che la fiducia e la corretta attribuzione siano al centro di ciò che costruiamo, e che gli sforzi delle persone che contribuiscono con le loro conoscenze vengano riconosciuti».

La IA di Stack Overflow, insomma, non vuole sostituirsi ai contribuiti degli sviluppatori, ma mira a completarli, innanzitutto migliorando le funzionalità di ricerca della piattaforma: ora, per esempio, si può eseguire una ricerca semantica, con l'obiettivo di creare «una ricerca colloquiale» che trae le sue risposte dalle oltre 58 milioni di domande poste su Stack Overflow.

«Negli ultimi quindici anni, gli sviluppatori si sono rivolti a Stack Overflow per trovare una soluzione a un problema specifico. Con l'ascesa dell'IA generativa, la base di Stack Overflow, costituita da dati affidabili e accurati, sarà fondamentale per la costruzione di soluzioni tecnologiche. Non c'è dubbio che, con l'accesso diffuso agli strumenti di IA generativa, il codice verrà creato più rapidamente e il volume degli strumenti di completamento del codice è destinato a esplodere e la necessità di fiducia nei loro risultati non potrà che aumentare per gli sviluppatori» afferma ancora Chandrasekar.

Inoltre, gli utenti di Stack Overflow for Teams hanno ora a disposizione gli strumenti per la creazione di una knowledge base di dati verificati, che potranno essere organizzati ed etichettati tramite gli algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning forniti dalla piattaforma.

Qui sotto, il video ufficiale di presentazione.