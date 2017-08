Galaxy S8 Active, l'S8 in versione rugged

Certificato IP68, resiste all'acqua, alla polvere e agli urti.

Si chiama Galaxy S8 Active la versione rugged del Galaxy S8, che Samsung sta per rendere disponibile per i preordini negli Usa e definisce «lo smartphone Galaxy più resistente mai costruito».

L'azienda coreana non mente: il Galaxy S8 Active è stato realizzato per soddisfare i requisiti militari di resistenza agli urti, all'acqua e alla polvere, ottenendo la certificazione IP68.

Tali sforzi in fase di progettazione sono ben visibili nella scocca, realizzata in metallo e protetta da una sorta di "paraurti" che la protegge in caso di cadute o di scontri con oggetti duri.

Anche la cover posteriore è stata realizzata con le medesime attenzioni: Samsung spiega che essa dispone di una «struttura robusta che consente una presa salda».

Le caratteristiche hardware comprendono uno schermo Super Amoled quad HD da 5,8 pollici, che però non è in versione edge (ossia senza bordi): la scelta è stata fatta per aumentare la resistenza del dispositivo.

La batteria è da 4.000 mAh, mentre il SoC adottato è lo Snapdragon 835, accompagnato da 4 Gbyte di RAM. La fotocamera posteriore monta un sensore da 12 megapixel, mentre quella anteriore si ferma a 8 megapixel.

Al momento non è dato sapere se Samsung abbia intenzione di portare il Galaxy S8 Active anche in Italia.