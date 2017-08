Ecco l'iPhone 8: uscirà insieme a 7s e 7s Plus

Lo smartphone di punta di Apple, con pannello Oled.

Finora si pensava che Apple volesse separare il lancio dell'iPhone 8 - il nuovo smartphone di punta, con schermo Oled - da quello dell'iPhone 7s e dell'iPhone 7s Plus, le versioni rinnovate dell'edizione dello scorso anno.

Invece, le informazioni riservate rese note da Ming-Chi Kuo, analista di KGI Securities, svelano che tutti e tre gli iPhone del 2017 faranno il loro debutto contemporaneamente a settembre.

Non solo: per mantenere una certa coerenza, saranno tutti disponibili negli stessi tre colori. Avremo quindi iPhone 8, 7s e 7s Plus in colorazione bianca, nera e "rame dorato" (), mentre svaniscono le opzioni "oro" e "oro rosa".

Secondo Kuo, inoltre, i tre modelli supporteranno un sistema di ricarica rapida analogo a quello dell'iPad Pro, che richiederà l'uso di un caricabatterie addizionale con porta Usb Tipo-C.

Sembra inoltre che, perlomeno inizialmente, gli iPhone 8 non saranno moltissimi: l'analista prevede una certa carenza di esemplari del nuovo modello nei primi tempi a causa delle difficoltà di far arrivare a pieno ritmo la produzione di pannelli Oled, che non arriverà a regime prima dell'ultimo trimestre dell'anno.