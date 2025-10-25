Gemini impara ad aspettare: nuova funzione consente di parlare con calma e senza interruzioni



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-10-2025]

gemini pause microfono
Immagine: Google

Fino a oggi, l'interazione vocale con l'app per smartphone di Gemini (il chatbot di Google) era limitata da un comportamento così poco flessibile da essere frustrante: l'assistente tendeva a interrompere prematuramente l'ascolto, interpretando anche pause molto corte nel parlato come la fine della richiesta. Questo approccio, sebbene efficace per comandi brevi, risultava problematico per chi desiderava esprimere pensieri articolati o riflettere tra una frase e l'altra. Una nuova funzione, individuata nella versione 16.42.61 dell'app Google, introduce finalmente la possibilità di "bloccare" il microfono in modalità attiva, permettendo all'utente di parlare con calma e di interrompere l'ascolto solo manualmente.

Il meccanismo è simile a quello delle note vocali su WhatsApp: un tocco prolungato sull'icona del microfono attiva la modalità di ascolto prolungato, che rimane attiva fino a quando l'utente non la disattiva. Durante questa fase Gemini non tenta di interpretare le pause come la fine del comando o della richiesta, ma attende esplicitamente che venga premuto il pulsante di stop. Ciò consente una maggiore libertà espressiva, utile in particolare per richieste complesse, riflessioni o interazioni in contesti educativi e professionali.

La modifica si affianca ad altri piccoli aggiornamenti dell'interfaccia, tra cui un nuovo design per la casella di input e un pulsante flottante per Gemini Live. Quest'ultima modalità, già disponibile in alcune versioni beta, consente conversazioni più dinamiche, con possibilità di interruzione reciproca e maggiore fluidità. Tuttavia la modalità standard di input vocale restava vincolata a una logica di ascolto immediato, che ora viene superata con l'introduzione del microfono bloccabile.

Non è ancora chiaro quando la funzione sarà distribuita su larga scala, ma la sua presenza nelle ultime build suggerisce un rilascio non troppo lontano.

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Anche HAL 9000 era molto educato... Sappiamo tutti com'è andata a finire. :twisted:
25-10-2025 19:02
