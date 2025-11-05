La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM

Rispetto all'anno scorso i prezzi della DRAM sono aumentati del 171%, superando persino l'incremento registrato dall'oro nello stesso periodo: lo rivelano le analisi di CTEE, che ne attribuiscono la causa principalmente alla crescente domanda da parte del settore dell'intelligenza artificiale: esso sta assorbendo enormi quantità di memoria per i data center e le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.

In particolare nell'ultimo trimestre i moduli DDR 5 hanno visto raddoppiare i prezzi rispetto a luglio, con un impatto diretto sui costi di produzione per PC consumer, workstation e server. Il presidente di ADATA Chen Libai ha dichiarato che il quarto trimestre segnerà l'inizio di una nuova fase di carenza, con ordini che potrebbero non essere completamente evasi.

La situazione è aggravata dalla competizione tra i fornitori di servizi cloud e datacenter (i cosiddetti hyperscaler) e i produttori di hardware che si contendono le forniture disponibili. I data center dedicati all'addestramento di modelli AI richiedono configurazioni con centinaia di gigabyte di DRAM per nodo, rendendo difficile per il mercato consumer accedere a prezzi stabili. Anche i produttori di moduli RAM stanno rivedendo le priorità di distribuzione, favorendo i clienti aziendali e cloud rispetto ai rivenditori tradizionali.

L'aumento dei prezzi ha superato quello dell'oro, storicamente considerato un bene rifugio. Questo dato non è significativo solo per il settore tecnologico, ma anche per gli analisti economici che vedono nella memoria un nuovo indicatore di tensione tra domanda e offerta. Le previsioni indicano che la situazione potrebbe persistere fino al 2026, con una graduale normalizzazione solo se la produzione riuscirà a compensare la domanda crescente.

gili.preda
se questa "speculazione" che inesorabilmente la pagheranno gli utenti, avrà un brusco stop, per il semplice motivo che non si acquisteranno desktop o nbook equipaggiati per sopportare l'iniziezione della IA, sinceramente non mi dispiace ! - insomma lavoro con i7, 32GB e 1 TB di SSD... a che mi serve più potenza ? solo per dire... Leggi tutto
5-11-2025 16:49

Homer S.
Al netto delle innegabili logiche speculative alla base della faccenda, se i prezzi della memoria vanno alle stelle, i computers nuovi ne accuseranno il ricarico; la gente rinuncerà a cambiare il proprio, puntando a soluzioni che non per forza prevedano l'impiego della IA in locale inglobata in un OS che lo preveda; le Big Tech che... Leggi tutto
5-11-2025 12:30
