Il lampadario per coltivare l'insalata in casa

Chi vive in città, anche se ha la passione del giardinaggio e dell'orticoltura, difficilmente riesce anche a trovare uno spazio dove dedicarsi al proprio hobby.

La startup Benditas Studio ha escogitato una soluzione per consentire anche a chi vive in un appartamento di mantenere un contatto con la natura (e mangiarne i prodotti): Brot, un lampadario che è anche un orto in miniatura.

Presentato alla Fiera del Mobile di Stoccolma lo scorso febbraio, Brot è realizzato in terracotta e costituito da due parti.

Quella inferiore ospita una sorta di vassoio in acciaio inox all'interno del quale posizionare i semi, forniti anch'essi da Benditas Studio.

La procedura di coltivazione è molto semplice: basta tenere a bagno i semi per un certo periodo (che può variare in base alla specie prescelta), quindi spostarli nel vassoio e bagnarli due o tre volte al giorno.

Entro quattro/sei giorni - assicura la startup - spunteranno i primi germogli, ai quali luce e calore vengono forniti dalla lampada posta nella parte superiore.

«Abbiamo voluto giocare con il significato di "mobilio" perché abbiamo visto progetti come "mobili per gli spazi pubblici", "mobili per il soggiorno" o "mobili per il settore contratti"... ma mai abbiamo sentito parlare di mobili per il cibo» spiega Caterina Vianna, cofondatrice di Benditas Studio e autoproclamata "amante del cibo e del design". «Progettiamo prodotti e servizi che dialogano con il cibo; li fondono in modo da diffondere un nuovo messaggio».

Per il momento Brot ancora non è in vendita, ma l'azienda spera di riuscire a trovare presto partner interessati alla produzione.