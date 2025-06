Photoshop sbarca su Android ed è gratuito (per ora)

La versione per dispositivi mobili è in beta e offre quasi tutte le funzioni della desktop, con un'interfaccia ottimizzata.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-06-2025] Commenti (1)

Immagine: Adobe

Dopo anni di attesa e versioni semplificate, Adobe ha rilasciato una versione completa di Photoshop per Android, disponibile in beta e gratuita per tutta la durata del periodo di test. L'annuncio segue il lancio della versione per iPhone, avvenuto lo scorso febbraio, e mantiene la promessa fatta a suo tempo da Adobe. La beta di Photoshop è già scaricabile su dispositivi con almeno Android 11 e almeno 6 GByte di RAM (8 GByte sono consigliati); l'app occupa circa 600 MB di spazio e offre un'esperienza vicina a quella desktop, ma ottimizzata per schermi mobili.

L'app include strumenti chiave come maschere, timbro clone, livelli, trasformazioni e ritaglio, oltre a una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa: per esempio il Generative Fill permette di selezionare soggetti, rimuovere oggetti o inserire nuovi contenuti tramite prompt testuali. Queste funzioni, supportate dal servizio cloud di Adobe, offrono risultati paragonabili alla versione desktop, anche se non includono tutte le sue caratteristiche, come i filtri o il ritaglio personalizzato in pixel. L'interfaccia, inizialmente minimalista, si arricchisce di opzioni contestuali man mano che si selezionano aree o si manipolano livelli; l'obiettivo è di rendere l'esperienza intuitiva anche per i principianti.

A differenza di Photoshop Express, in circolazione da oltre un decennio, questa versione si avvicina di più al software originale, integrando strumenti professionali come il controllo avanzato dei livelli e il supporto per file PSD. D'altra parte, la competizione è agguerrita: funzionalità AI simili, come quelle di Google Magic Editor, sono ormai comuni sui dispositivi mobili, riducendo il vantaggio competitivo di Adobe.

Adobe non ha ancora chiarito come funzionerà il modello di abbonamento al termine della beta. Si ipotizza che, come per Lightroom mobile, alcune funzionalità di base rimarranno gratuite mentre quelle avanzate, come le selezioni intelligenti e le funzioni IA, richiederanno un abbonamento Creative Cloud. La durata della beta non è stata specificata: gli utenti interessati farebbero bene a scaricarla presto per approfittare dell'accesso gratuito.