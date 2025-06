Da rivali a commensali: Bill Gates e Linus Torvalds si incontrano a cena per la prima volta

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2025] Commenti

Da sinistra: Mark Russinovich, Bill Gates, Linus Torvalds, Dave Cutler.

Foto di Mark Russinovich.

Nel mondo della tecnologia sono tante le figure che hanno contribuito a plasmare l'informatica fino a farle assumere la forma che oggi conosciamo; ma per il grande pubblico alcune figure sono rappresentative dell'intero panorama, per esempio Bill Gates e Linus Torvalds: il primo, co-fondatore di Microsoft, ha dato un indirizzo molto preciso all'era del personal computing con Windows, sistema operativo proprietario che ha dominato i desktop per decenni; il secondo, creatore del kernel Linux, ha dato vita a un movimento open source che ha rivoluzionato il software, finendo per essere installato su server, dispositivi mobili e infrastrutture cloud in tutto il mondo.

Nonostante le loro carriere parallele e la storica rivalità tra i loro sistemi operativi, i due non si erano mai incontrati di persona fino a pochi giorni fa: una cena organizzata da Mark Russinovich, CTO di Microsoft Azure, è stata l'occasione per realizzare lo storico incontro.

La cena ha avuto luogo lo scorso 21 giugno ed è stata documentata da una foto condivisa da Russinovich su LinkedIn che mostra Gates e Torvalds sorridenti, affiancati dallo stesso Russinovich e da David Cutler: quest'ultimo ha guidato lo sviluppo di Windows NT in Microsoft. La didascalia di Russinovich, che descrive l'evento come «l'emozione di una vita», sottolinea l'eccezionalità dell'occasione: non solo Gates e Torvalds non si erano mai incontrati, ma anche Cutler, figura chiave nello sviluppo di Windows, non aveva mai conosciuto Torvalds di persona.

La rivalità tra Windows e Linux ha radici profonde, che risalgono agli anni '90 del secolo scorso. Quando Torvalds rilasciò la prima versione del kernel Linux nel settembre 1991 si distinse per l'approccio non commerciale, basato sulla collaborazione aperta e sul codice libero: si scontrò subito con la filosofia di Microsoft che, sotto la guida di Gates, promuoveva un modello proprietario incentrato sulla monetizzazione del software. Quando Linux diventò un concorrente importante per Windows nel campo dei server, lo scontro tra i due modelli divenne più acceso.

Nel 2001, per esempio, l'allora CEO di Microsoft Steve Ballmer definì Linux un «cancro» per il suo modello open source. Tuttavia il rapporto tra Microsoft e Linux è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Sotto la guida di Satya Nadella Microsoft ha abbracciato l'open source, integrando Linux nel suo ecosistema attraverso il Windows Subsystem for Linux (WSL) e supportando distribuzioni Linux su Azure. Questo cambiamento di rotta rende l'incontro tra Gates e Torvalds non solo un momento di riconciliazione simbolica, ma anche il riflesso di un'industria tecnologica in evoluzione.

Russinovich ha scherzosamente precisato che durante la cena «nessuna decisione importante sul kernel è stata presa»; a parte questo, i dettagli della conversazione non sono stati resi pubblici. Sarebbe certo stato interessante essere presenti: Torvalds è noto per il suo carattere schietto e ha spesso espresso opinioni pungenti, come quando ha definito la IA «per il 90% marketing», o quando ha espresso in maniera molto colorita le proprie opinioni su Nvidia.

La presenza di David Cutler al tavolo è stata poi tutt'altro che secondaria. Cutler, che ha lavorato su VMS per DEC prima di guidare lo sviluppo di Windows NT, è una figura leggendaria nel mondo dei sistemi operativi. Il suo lavoro ha permesso a Windows di competere con Unix in ambienti aziendali. Il fatto che Cutler non avesse mai incontrato Torvalds prima di questa cena evidenzia quanto le comunità di Windows e Linux siano state separate per decenni, nonostante il loro impatto globale.