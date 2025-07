Scandalo energetico in Italia: le strategie delle aziende per gonfiare le bollette

Tra il 2023 e il 2024 hanno incassato 5 miliardi di euro in più riducendo artificialmente la produzione.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-07-2025] Commenti

Un'indagine dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente) ha scoperchiato un sistema di manipolazione del mercato elettrico: tra il 2023 e il 2024 avrebbe gonfiato le bollette degli italiani di oltre 5 miliardi di euro. Secondo il report Indagine conoscitiva sul mercato elettrico del giorno prima, numerosi produttori avrebbero deliberatamente ridotto la produzione di energia per farne salire artificialmente i prezzi, sfruttando il caos generato dai rialzi del gas causati dalla guerra in Ucraina. Questa pratica, definita "trattenimento di capacità", è vietata dal regolamento UE in quanto risulta essere una forma di manipolazione di mercato; ora i responsabili rischiano sanzioni pesanti da parte di Bruxelles e delle autorità italiane.

Il meccanismo utilizzato è tanto semplice quanto spregiudicato: numerose centrali elettriche hanno offerto sul mercato una capacità produttiva inferiore a quella reale, creando una scarsità artificiale di energia. Con la domanda che rimaneva alta i prezzi all'ingrosso sono schizzati, applicando rincari medi di 106 euro al MWh nel 2023 (+84%) e di 74 euro al MWh nel 2024 (+69%). Ciò ha avuto un impatto diretto sulle bollette, con ancora un costo medio aumentato del 24% per l'elettricità e del 28% per il gas nel 2025 rispetto al 2024. Secondo ARERA questa strategia ha permesso ai produttori di incassare extraprofitti pari a 5 miliardi di euro, pagati da famiglie e imprese già alle prese con il caro energia.

Particolarmente grave è la pratica del trattenimento di capacità, eseguita per il 54% delle ore nel 2023 e per il 58,6% delle ore nel 2024: viola il Regolamento UE sul mercato energetico, che consente di limitare l'offerta solo per motivi tecnici giustificati come manutenzione o investimenti futuri. Invece l'indagine di ARERA ha rivelato che molte centrali hanno agito senza basi legittime, approfittando della volatilità dei prezzi del gas, ulteriormente aggravata dalla crisi geopolitica.

Dal punto di vista tecnico, il trattenimento di capacità sfrutta il meccanismo del prezzo marginale, per cui il costo dell'energia è determinato dalla fonte più cara (spesso il gas). Riducendo l'offerta di energia da fonti più economiche come l'idroelettrico o il solare, i produttori hanno fatto sì che il gas dominasse la formazione dei prezzi, nonostante le rinnovabili abbiano coperto il 34,5% della produzione italiana nel 2024. Questo ha penalizzato i consumatori ma anche il sistema energetico, che avrebbe potuto beneficiare di costi inferiori grazie alla crescita di solare (+31%) ed eolico (+8%) nel 2024. Come sottolinea Il Fatto Quotidiano, al momento i nomi delle aziende coinvolte non sono ancora stati resi pubblici.

L'Italia paga per l'elettricità una tra le cifre più alte in Europa e attualmente è già alle prese con la transizione verso il mercato libero: completata a luglio 2024 per l'elettricità, non ha certo portato a una diminuzione dei costi per gli utenti. La nuova Bolletta 2.0 verrà introdotta da ARERA per rendere le fatture più trasparenti con strumenti come lo "Scontrino dell'energia" e il "Box offerta": questo dovrebbe aiutare i consumatori a navigare il mercato. Tuttavia lo scandalo evidenzia come le distorsioni a monte nella produzione possano vanificare gli sforzi di trasparenza.

Le associazioni dei consumatori stimano che il danno medio per famiglia sia di circa 300 euro: chiedono rimborsi diretti e un'indagine penale. Oltre al danno economico, lo scandalo mina la fiducia nel mercato libero, già segnato da pratiche scorrette: per esempio le modifiche unilaterali dei contratti da parte di colossi come Enel, Eni e Acea, sanzionati per 15 milioni di euro nel 2023 dall'AGCM. ARERA ha promesso di collaborare con l'Antitrust e le autorità europee per identificare i colpevoli e valutare sanzioni, che potrebbero includere multe fino al 10% del fatturato annuo delle aziende coinvolte.