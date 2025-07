Il robot umanoide per tutti: K-Bot è open source e costa meno di un'utilitaria

Ne esiste pure una versione che costa come uno smartphone.

C'è un nuovo progetto che ancora deve essere completato ma che si preannuncia come protagonista del settore della robotica umanoide, se manterrà quel che promette: è K-Bot, un robot umanoide open-source sviluppato dalla startup californiana K-Scale Labs. K-Bot è progettato per abbattere le barriere economiche e tecniche che limitano l'accesso alla robotica umanoide. A differenza di molti robot commerciali, che possono costare decine o centinaia di migliaia di euro, K-Bot è pensato per essere accessibile: il prezzo di listino è di 8.999 dollari, circa 7.700 euro al cambio attuale; inoltre, il progetto è completamente open source.

Con un'altezza di 1,4 metri e un peso di 35 chilogrammi, K-Bot si pone al centro di un ecosistema software avanzato la cui creazione è tuttora in corso, aprendo nuove possibilità per la sperimentazione nella robotica. È capace di maneggiare carichi fino a 10 kg e può operare per 4 ore consecutive prima di aver bisogno di ricaricare la batteria. Il progetto ha già raccolto oltre 1 milione di dollari in preordini in appena due giorni dal lancio e si inserisce in un movimento più ampio verso la «democratizzazione» della robotica.

Il robot si basa su componenti hardware facilmente reperibili e su un design che favorisce la personalizzazione. Gran parte della sua struttura può essere modificata o ampliata: agli utenti possono adattarlo a esigenze specifiche, che si tratti di ricerca accademica, sviluppo di applicazioni industriali o sperimentazioni hobbistiche. Il software open-source di K-Bot è uno dei suoi punti di forza. Include una sim2real pipeline che consente di trasferire i modelli di apprendimento addestrati in simulazione alla realtà e un firmware scritto in Rust per garantire efficienza e sicurezza. Modelli di apprendimento per rinforzo (RL) e visione-linguaggio (VLA) permettono al robot di apprendere compiti complessi attraverso l'interazione con l'ambiente.

Secondo Jingxiang Mo, co-fondatore di K-Scale Labs, l'obiettivo è «dare al mondo un robot umanoide open-source che chiunque possa possedere». Il messaggio ha trovato eco nella comunità tecnologica, come dimostrato dal rapido successo dei preordini. Questo approccio si allinea a progetti come il Berkeley Humanoid Lite, che utilizza componenti stampabili in 3D; il suo costo mantenuto sotto i 4.700 euro rende la robotica più accessibile a università e piccoli laboratori.

K-Bot si inserisce in un panorama competitivo in cui la robotica umanoide sta vivendo una crescita esponenziale. Il mercato globale dei robot umanoidi è previsto passare da 2 miliardi di dollari nel 2024 a 13,25 miliardi entro il 2029, spinto da progressi nell'intelligenza artificiale e nella potenza di calcolo. Aziende come Tesla stanno sviluppando soluzioni per l'industria: per esempio il suo robot Optimus ma anche Figure AI, con il modello Figure 02 testato negli stabilimenti BMW. Realtà cinesi come Unitree Robotics (con il modello G1) e PNDbotics (con Adam) puntano su mobilità e interazioni naturali. K-Bot si distingue per il suo focus sull'open-source: l'approccio è condiviso da iniziative come quella di Pollen Robotics e Hugging Face, che mirano a creare ecosistemi collaborativi per hardware e software robotici.

Un elemento chiave di K-Bot è la sua versatilità. Il robot può eseguire movimenti complessi, dal camminare al manipolare oggetti o mantenere l'equilibrio su superfici irregolari. Non raggiunge la sofisticazione di robot come il Protoclone di Clone Robotics, che vanta oltre 1.000 fibre muscolari artificiali e 200 «gradi di libertà» (K-Bot si ferma a 24); tuttavia K-Bot compensa con un costo significativamente inferiore e una maggiore accessibilità per sviluppatori non professionisti. La sua piattaforma software consente di integrare algoritmi personalizzati, rendendolo ideale per testare nuove soluzioni di controllo e navigazione.

L'introduzione di robot umanoidi accessibili potrebbe accelerare l'automazione in settori come la logistica, l'assistenza sanitaria e l'ospitalità, sollevando al tempo stesso timori sulla sostituzione dei lavoratori umani. I robot come K-Bot sono un'opportunità per ridurre i costi e per mantenere l'operatività 24 ore al giorno; ma lo spettro dell'aumento della disoccupazione è reale.

Il lancio di K-Bot è fissato per il mese di novembre: la versione che sarà rilasciata allora avrà tutta una serie di funzioni di base, dalla locomozione alla capacità di rispondere a comandi vocali; inoltre comprenderà un set di istruzioni gestibili tramite un'app. Da qui al 2028 K-Scale Labs progetta di portare il proprio robot a diventare completamente autonomo. Nel futuro c'è anche una versione ancora più economica, battezzata Z-Bot, che dovrebbe essere messa in vendita ad appena 930 euro e sarà dedicata agli sviluppatori e agli hobbisti.

Qui sotto, il video di presentazione.