Bug di Windows 11 consente di ''espellere'' la GPU come se fosse una chiavetta USB

I bug di Windows 11 possono essere seccanti, scomodi, pericolosi ma anche divertenti - in un certo senso. Di recente, un vecchio bug appartenente a quest'ultima categorie è tornato a far parlare di sé: da qualche tempo, Windows 11 ha preso a mostrare un'opzione per "espellere" le GPU discrete come se fossero dispositivi USB. Il problema riguarda sia PC desktop sia laptop da gaming con schede grafiche dedicate, come le NVIDIA GeForce RTX o le AMD Radeon. Si manifesta con un'icona "Rimozione sicura dell'hardware" che consente di espellere la GPU.

Il problema non è nuovo. Già nel 2016 un bug nei driver NVIDIA (GeForce 361.75) faceva apparire le GPU come dispositivi rimovibili nella barra delle applicazioni; l'errore fu corretto con il driver 361.82. La ricomparsa nel 2025 sembra legata a un aggiornamento recente di Windows 11: gli utenti segnalano l'apparizione dell'opzione su sistemi con schede come la NVIDIA GeForce RTX 3080 o la GTX 970. Per ora non ci sono casi di schede AMD che Windows considera "rimovibili".

Lasciarsi vincere dalla curiosità e dare il comando per l'espulsione della scheda grafica non pare creare danni irreparabili, a meno che non si stia lavorando su una macchina virtuale: in quest'ultimo caso le testimonianze raccontano di malfunzionamenti che richiedono parecchio tempo per essere risolti, ripristinando la configurazione di Windows. In caso di computer "fisici", invece, le segnalazioni di quanti hanno deciso di tentare la sorte parlano dello schermo che diventa nero, come ci si aspetta se la scheda grafica sparisce. Inoltre Windows riproduce il suono tipico della rimozione di un dispositivo USB; la GPU riappare immediatamente dopo, insieme al contenuto dello schermo, quando il plug and play si accorge che la GPU "rimossa" è di nuovo presente. In ogni caso ci sentiamo di dire che è meglio non correre rischi.

Microsoft non ha ancora commentato ufficialmente il ritorno del bug; il problema sembra legato a un'errata classificazione delle GPU come dispositivi rimovibili nel gestore dispositivi di Windows. Una possibile soluzione temporanea è stata suggerita da un utente su GitHub: consiste nel disabilitare l'opzione tramite il Registro di Sistema, anche se ciò richiede competenze tecniche avanzate. Si tratta di aprire l'Editor del Registro, raggiungere la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services

vlddmkm e impostare il valore SurpriseRemovalSupport a 0; quindi riavviare il PC. Neanche NVIDIA e AMD hanno rilasciato dichiarazioni specifiche, ma il precedente del 2016 suggerisce che un aggiornamento dei driver possa risolvere il problema.