L'SSD con il pulsante di autodistruzione

Il disco a stato solido di James Bond è P250Q di TeamGroup.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-07-2025]

Immagine: TeamGroup

TeamGroup ha introdotto una soluzione che sembra uscita da un film di James Bond: l'SSD P250Q-M80, un'unità NVMe con una funzione di autodistruzione integrata. Vincitore del premio COMPUTEX Best Choice Award 2025 nella categoria Cybersecurity, questo dispositivo è progettato per settori ad alta sicurezza come la difesa, l'automazione industriale e lo sviluppo di intelligenza artificiale. La sua caratteristica distintiva è un sistema di cancellazione dei dati a doppio livello: combina meccanismi software e hardware per garantire la massima protezione dei dati sensibili, rendendo il recupero delle informazioni praticamente impossibile.

Il cuore del P250Q-M80 è il suo circuito di distruzione indipendente, che consente due modalità di cancellazione. Con una breve pressione del pulsante rosso integrato, l'SSD attiva una cancellazione software rapida, sovrascrivendo i dati per renderli inaccessibili. Per situazioni che richiedono la massima sicurezza, una pressione prolungata di oltre 10 secondi innesca una distruzione hardware: un impulso ad alta tensione colpisce direttamente i chip NAND flash, danneggiandoli fisicamente e garantendo che i dati siano irrecuperabili, anche con tecniche forensi avanzate. Indicatori LED a più fasi confermano visivamente il completamento del processo, mentre una funzione innovativa di "auto-resume" assicura che la cancellazione prosegua anche in caso di interruzione di corrente.

Progettato per ambienti estremi, il P250Q-M80 è costruito per resistere a temperature che vanno da -40C a 85C: è ideale per applicazioni industriali in condizioni difficili, come impianti di produzione o basi militari. L'SSD utilizza l'interfaccia PCIe Gen4x4, offrendo velocità di lettura e scrittura elevate, con una capacità fino a 8 TB. Queste specifiche lo rendono competitivo non solo per la sicurezza ma anche per le prestazioni: cerca di soddisfare le esigenze di settori che richiedono sia velocità sia protezione dei dati.

TeamGroup sottolinea che il dispositivo è destinato a organizzazioni che gestiscono informazioni critiche, come segreti commerciali o dati governativi, dove una violazione potrebbe avere conseguenze catastrofiche. L'azienda però non ha ancora annunciato il prezzo o la data di disponibilità.