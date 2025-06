Commodore è pronta a vendersi a un fan

A sorpresa il marchio potrebbe finire nelle mani di uno youtuber, che intende rilanciarlo a livello globale.

Immagine: Retro Recipes (YouTube)

La comunità di appassionati di retrocomputing è senz'altro viva, ma di rado si assistono a colpi di scena: per lo più si tratta di far rivivere sistemi che hanno fatto la storia dell'informatica e che godono tuttora di una nostalgia potente. Qualcosa di inaspettato è però accaduto nelle scorse settimane. Commodore Corporation B.V., l'azienda che detiene i 47 marchi legati all'azienda fondata nel 1954 da Jack Tramiel, ha offerto la possibilità di acquistare l'intero marchio Commodore a Perifractic, gestore del canale YouTube Retro Recipes.

Nel video intitolato Can We Save Commodore? My Biggest Project Yet! (che riportiamo in fondo all'articolo), Perifractic racconta come tutto sia nato da un progetto ideato per riportare il marchio nelle mani della comunità, e ispirato dal successo del Commodore 64x, un computer moderno con estetica rétro ispirata al Commodore 64. L'idea iniziale era ottenere una licenza esclusiva per produrre macchine Commodore ufficiali, con prezzi equi e controlli di qualità rigorosi; ma l'offerta di acquisto totale ha alzato la posta.

«Sì, possiamo fornire una licenza esclusiva» - ha risposto Commodore Corporation B.V. alla richiesta iniziale di Perifractic - «ma, dato che il tuo team sembra conoscere la Commodore meglio di noi, potremmo essere interessati a venderti l'intera azienda». La proposta ha scioccato lo youtuber, che chiude il video proprio su questa nota e lasciando in sospeso l'evoluzione della vicenda: sarà raccontata in una Parte 2 la cui data di pubblicazione è ancora da definire.

Se tutto andasse bene, Perifractic immagina un futuro con nuovi prodotti marchiati Commodore: potrebbe trattarsi di computer ma anche di quelle parti di ricambio oggigiorno sempre più difficili da trovare per i sistemi originali, che possono avere oltre 40 anni. Il tutto è pensato per rispettare l'eredità del marchio e soddisfare le aspettative degli appassionati. La strada che porta alla realizzazione di questo sogno però ha un ostacolo evidente: un'operazione del genere necessita di investitori significativi, capaci di finanziare un'operazione di questa portata. L'opzione crowdfunding - spiega Perifactic nel video - è stata esplorata e scartata per via delle complicazioni a livello finanziario.

Certamente gli appassionati di retrocomputing sui social sono stati investiti da un'ondata di entusiasmo; ma qualcuno ha giustamente consigliato di stare molto attenti nella conduzione dell'operazione. Nonostante l'interesse globale, la cautela è d'obbligo e una strategia chiara necessaria: è sempre nell'aria lo spettro di un possibile "cash grab" da parte di Commodore Corporation (che finora non ha fatto nulla per alimentare questo sospetto). Rimangono riservati i dettagli dell'offerta, inclusi i costi e le condizioni; ma ne sapremo di più con la seconda parte del video.