Addio, vecchia carta d'identità: è obbligatorio passare alla CIE entro agosto 2026

Immagine: Ministero dell'Interno

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità "vecchio tipo" (ossia cartacee) non saranno più valide in Italia e nell'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. La misura prevista dal Regolamento UE 2019/1157 si basa sulla necessità di imporre standard di sicurezza più elevati per i documenti d'identità, che si realizzano tramite la Carta d'Identità Elettronica. I documenti cartacei, privi di una zona a lettura ottica (MRZ) conforme agli standard ICAO 9303, saranno dunque forzatamente sostituiti dalla Carta d'Identità Elettronica (CIE): un documento con microchip che garantisce maggiore protezione contro frodi e falsificazioni.

La CIE, introdotta in Italia nel 2016, è una tessera plastificata che memorizza dati personali e biometrici, utilizzabile sia per l'identificazione fisica sia per l'accesso digitale ai servizi della Pubblica Amministrazione tramite il sistema CieID. Alessio Butti, Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica, ha più volte confermato l'intenzione del governo di sostituire gradualmente lo SPID con CieID, considerato più sicuro e meno costoso, poiché non coinvolge certificatori di identità. Dal 2026, con l'obbligo della CIE, i cittadini italiani potranno utilizzare CieID come principale metodo di autenticazione online.

Per ottenere la CIE, è necessario prenotare un appuntamento presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza, tramite il portale "Agenda CIE" del Ministero dell'Interno o contattando direttamente il municipio. Durante la procedura, che richiede la presenza fisica, servono una fototessera recente (35x45 mm, conforme agli standard ICAO), la carta d'identità cartacea o la denuncia di smarrimento, il codice fiscale o la tessera sanitaria. Per i minori, è richiesto l'assenso di entrambi i genitori o del tutore legale.

Vengono rilevate le impronte digitali per i maggiori di 12 anni e l'utente può esprimere la volontà sulla donazione di organi. Il costo dell'operazione è di circa 22 euro, inclusi 16,76 euro per il documento e i diritti di segreteria comunale, pagabili in contanti, con POS o in alcuni casi tramite PagoPA. La CIE viene spedita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6-10 giorni lavorativi all'indirizzo indicato, con possibilità di ritiro in Comune per urgenze. Le autorità consigliano di agire con anticipo per evitare la congestione degli uffici anagrafici, considerando che circa 15 milioni di carte cartacee sono ancora in circolazione, secondo le stime del Ministero dell'Interno.

Per chi ha viaggi all'estero in programma, è importante sapere che molti Paesi già non accettano carte cartacee senza MRZ. Si consiglia di verificare la validità del documento, prenotare un appuntamento per tempo e scaricare l'app CieID per sfruttare le funzionalità della CIE.