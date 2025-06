Amazon stringe sui resi: la finestra scende da 30 a 14 giorni

A causa degli abusi di alcuni ci rimettono tutti gli utenti.

Amazon ha annunciato una modifica significativa alla sua politica di reso, riducendo la finestra temporale per la restituzione della maggior parte dei prodotti da 30 a 14 giorni. La nuova misura entrerà in vigore a partire dal 23 giugno 2025 e si applicherà a un'ampia gamma di categorie: elettronica, elettrodomestici, giocattoli, articoli per la casa, libri, musica, DVD, videogiochi e prodotti per la persona. La nuova regola sarà applicata sia per gli articoli venduti direttamente da Amazon, sia per quelli dei venditori terzi. La decisione è stata comunicata ai rivenditori pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale: essa allinea la politica di reso al minimo previsto dal diritto di recesso per gli acquisti online, come stabilito dal Codice del Consumo.

La riduzione del periodo di reso non è una novità assoluta. Già a marzo 2024 Amazon aveva applicato la stessa restrizione a categorie specifiche: elettronica di consumo, fotocamere, computer, tablet, monitor, componenti, periferiche, cancelleria, musica, video e videogiochi. Ora la misura si estende a quasi tutto il catalogo con l'eccezione di alcune categorie: i prodotti Amazon Renewed manterranno il periodo di reso di 30 giorni. Per verificare la durata esatta del reso gli utenti possono controllare l'indicazione specifica nella pagina di ogni prodotto: i tempi sono chiaramente riportati sotto il prezzo.

La motivazione alla base di questa stretta è legata all'abuso delle politiche di reso flessibili da parte di alcuni utenti. Negli anni, Amazon ha registrato casi di clienti che acquistavano prodotti, come strumenti per il fai-da-te o dispositivi elettronici, per utilizzarli temporaneamente e poi restituirli: sfruttavano la finestra di 30 giorni come una sorta di "noleggio gratuito". Questo comportamento, definito "compro-uso-restituisco", ha avuto un impatto significativo: i venditori terzi sono costretti a rivendere i prodotti restituiti come ricondizionati o usati, con conseguenti perdite economiche. La nuova politica mira a scoraggiare tali pratiche, proteggendo sia Amazon sia i partner commerciali.

Sebbene il periodo di reso sia stato ridotto, il costo resta nullo per molte categorie; bisogna comunque seguire le modalità indicate, come la consegna presso un Amazon Locker o un corriere designato. La tempistica dell'annuncio non è casuale: si situa a poche settimane dal Prime Day 2025, previsto dall'8 all'11 luglio. L'evento, che si ripete annualmente, durerà quattro giorni e offrirà offerte su milioni di prodotti: rappresenta un momento cruciale per le vendite di Amazon. La stretta sui resi potrebbe essere un modo per limitare i costi operativi legati alla gestione dei resi durante un periodo di acquisti intensi.