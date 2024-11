Amazon, occhiali smart ai corrieri per velocizzare le consegne

Indicando i percorsi migliori faranno risparmiare alcuni secondi per ogni consegna.

Immagine generata con DiffusionArt

Gli occhiali a realtà aumentata non sono stati certo un successo presso il grande pubblico, tanto che anche Google alla fine ha dovuto rinunciare ai suoi Google Glass.

A ripescare questa tecnologia potrebbe però essere Amazon, che pensa di adoperarli per migliorare l'efficienza delle consegne.

Secondo quanto riporta Reuters, Amazon sta internamente sperimentando l'uso di occhiali a realtà aumentata (o smart glasses) per guadagnare «alcuni, preziosi secondi» nei tempi di ogni consegna.

Il display integrato negli occhiali sarebbe infatti d'aiuto nell'indicare ai corrieri il percorso da seguire all'interno degli edifici; inoltre, fornirebbe indicazioni stradali rendendo superfluo l'utilizzo di un'unità GPS separata.

Di questi tempi Amazon sta cercando di migliorare le tempistiche delle ultime «100 iarde» (91 metri), ossia la parte della consegna in cui il corriere cerca il pacco sul furgone, individua il destinatario e completa il lavoro.

Per ridurre i tempi di ricerca del pacco giusto, Amazon ha già dotato i propri furgoni di un faretto "intelligente" che, leggendo le etichette, è in grado di proiettare una luce verde sul pacco da consegnare.

Gli occhiali a realtà aumentata rientrano in questa strategia, eliminando i tempi necessari per, ad esempio, trovare l'appartamento giusto, o il percorso che conduce alla porta d'ingresso in un'infinita teoria di villette a schiera.

Non è detto però che, alla fine dell'esperimento, gli occhiali diventeranno dotazione standard dei corrieri di Amazon. Innanzitutto perché ci sono alcune difficoltà tecniche da risolvere, come il problema della batteria: fare in modo che sia leggera (e quindi comoda da indossare) ma allo stesso tempo duri un'intero turno di otto ore non è affare semplice.

Pare inoltre che i corrieri non siano entusiasti di un eventuale obbligo di indossare degli occhiali, che ritengono scomodi e causa di distrazione, per non parlare della necessità di "integrarli" con gli eventuali occhiali correttivi già indossati.

Amazon sostiene che, allo stato attuale, un corriere consegna circa 100 pacchi durante il proprio turno. Gli occhiali e le altre soluzioni che il gigante dell'e-commerce dovesse escogitare servono, ovviamente, ad aumentare ancora quel numero.