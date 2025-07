Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP e prezzo davvero premium

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-07-2025] Commenti (4)

A quanto pare Apple sta preparando il terreno per il suo ingresso nel mercato degli smartphone pieghevoli con il tanto atteso iPhone Fold, il cui lancio è previsto nella seconda metà del 2026. Finora si era parlato soltanto della possibilità per Apple di lanciare un dispositivo di questo tipo; ora le indiscrezioni iniziano a rivelare le probabili specifiche tecniche. Le voci parlano dunque di un display interno da 7,8 pollici, un chip A20 Pro e una fotocamera quadrupla da 48 megapixel. La struttura, come ci si aspetta, sarà "a libro", e il display esterno sarà da 5,5 pollici.

Per la realizzazione dello schermo Apple ha collaborato con Samsung Display, che dovrebbe iniziare la produzione di massa degli schermi nel quarto trimestre del 2025. Una caratteristica chiave del display è la sua capacità di essere crease-free, ossia privo della piega visibile tipica dei pieghevoli, grazie a una piastra metallica posizionata sotto lo schermo che distribuisce uniformemente lo stress; la soluzione sarebbe stata sviluppata da Fine M-Tec, un fornitore sudcoreano che lavora anche con Samsung. Questo approccio, che supera le tecnologie attuali di Samsung, sarebbe il vero motivo per cui l'iPhone Fold si è fatto attendere fino ad adesso: Apple era in attesa di trovare una soluzione all'annoso problema delle pieghe.

Dal punto di vista tecnico, l'iPhone Fold sarà alimentato dal chip A20 Pro: è un'evoluzione rispetto all'A18 Pro dell'iPhone 16, che offre prestazioni superiori per il multitasking e l'elaborazione IA. Il dispositivo dovrebbe avere un telaio in titanio e uno spessore di circa 9 mm da chiuso e circa 4 mm da aperto: sarebbe quindi più sottile di un iPad Pro ma leggermente più spesso del Galaxy Z Fold 7.

Il prezzo è stimato tra 1.800 e 2.000 dollari e posiziona l'iPhone Fold saldamente tra i prodotti premium: sarà più costoso di un iPhone 16 Pro Max ma in linea con i pieghevoli di fascia alta di Samsung. Secondo le indiscrezioni, la produzione iniziale dovrebbe essere limitata a 10-15 milioni di unità: si tratta di un approccio cauto da parte di Apple, che vorrà testare il mercato per vedere come reagirà a un iPhone pieghevole.

A suo tempo il lancio del primo iPhone inaugurò l'era degli smartphone come li conosciamo; è possibile che il lancio dell'iPhone Fold acceleri l'adozione dei pieghevoli da parte del grande pubblico. Ma sarà necessaria una drastica discesa del prezzo prima che anche questi dispositivi possano essere considerati popolari.