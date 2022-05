L'iPhone pieghevole potrebbe avere un secondo display e-ink a colori

Apple starebbe già conducendo dei test con lo schermo Gallery 3 di E Ink.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2022] Commenti (2)

Potrebbe aver trovato un cliente eccellente E Ink, l'azienda specializzata nella realizzazione di pannelli e-ink che appena un mese fa ha presentato uno schermo a colori e arrotolabile, chiamato Gallery 3.

Il cliente in questione è Apple che, stando a quanto segnala un tweet di Ming-Chi Kuo (generalmente ben informato su tutto ciò che riguarda l'azienda della mela morsicata), starebbe verificando la possibilità di adoperare gli schermi di E Ink per futuri dispositivi pieghevoli.

L'idea sarebbe utilizzare lo schermo di "carta elettronica" non per sostituire il display principale LED o OLED, ma per realizzare uno schermo secondario, che possa essere consultato anche quando lo schermo primario è inaccessibile poiché il dispositivo è "chiuso", ossia ripiegato come i vecchi cellulari a conchiglia.

I vantaggi sarebbero evidenti: il display realizzato in questo modo consumerebbe pochissima energia, avendo necessità di essere alimentato soltanto al variare delle informazioni da visualizzare, esattamente come avviene sugli e-reader.

Non è dato sapere se Ming-Chi Kuo, nel pubblicare la sua indiscrezione circa i test di Apple, volesse lasciar intendere che detti test vengono condotti già con i display Gallery 3 o se invece al vaglio ci siano anche altre soluzioni.

Certo è che, se Apple volesse davvero, introdurre qualcosa di finalmente un po' innovativo nel settore degli smartphone, la scelta del display e-ink parrebbe scontata.