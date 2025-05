Firefox 138, la barra degli indirizzi diventa un centro di comando

Ora supporta scorciatoie e comandi rapidi per cancellare la cronologia, scattare screenshot e molto altro ancora.

Immagine: Mozilla

Mozilla ha rilasciato Firefox 138, introducendo un aggiornamento significativo che trasforma la barra degli indirizzi in un "centro di comando". Lo scopo è rendere la navigazione più fluida e personalizzabile.

Oltre a digitare URL ed eseguire direttamente le ricerche, gli utenti possono ora eseguire comandi rapidi nonché cercare tra schede, segnalibri e cronologia con prefissi specifici. Possono persino accedere a funzionalità come la cancellazione della cronologia (con il comando clear history) o l'apertura della cartella dei download (open downloads).

La nuova barra degli indirizzi, potenziata da un'interfaccia più intuitiva, consente inoltre di mantenere visibile la query di ricerca originale mentre si visualizzano i risultati: un miglioramento rispetto alle versioni precedenti che semplifica l'interazione.

Gli utenti possono poi utilizzare scorciatoie come @tabs, @bookmarks, @history per cercare tra i dati del browser direttamente dalla barra, filtrando così rapidamente i contenuti desiderati, oppure digitare @action per accedere a funzioni come scattare screenshot, aprire la modalità di navigazione privata o gestire le estensioni.

Infine, la barra supporta scorciatoie per i motori di ricerca, permettendo di passare rapidamente dall'uno all'altro, selezionando di volta in volta quello che si intende utilizzare: @google consentirà di cercare su Google, @bing di cercare su Bing, e via di seguito.