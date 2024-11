Mozilla Foundation licenzia il 30% dei dipendenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-11-2024] Commenti

Sebbene parli di «aumentare l'agilità e l'incisività, velocizzando il lavoro per garantire un futuro aperto ed equo a tutti», è difficile credere che sia soltanto questa la ragione per cui la Mozilla Foundatin ha appena licenziato il 30% dei propri dipendenti.

Nell'universo Mozilla, la Foundation si occupa di argomenti come «privacy, inclusione, decentralizzazione delle tecnologie» al fine di «creare un'esperienza online che sia per tutti più sicura e trasparente».

Non è il ramo che sviluppa Firefox e le altre tecnologie che fanno capo a Mozilla ; a occuparsi di ciò è invece Mozilla Corporation.

Evidentemente ci deve essere qualcosa che non va nelle attività della Foundation se i licenziamenti si accompagnano all'eliminazione delle divisioni Advocacy e Global Programs: che cosa di preciso non è dato sapere, ma le acque non devono essere particolarmente buone.

Mozilla cerca però di mostrare un volto ottimistico, ammettendo tuttavia che il futuro si presenta difficile. In un'email interna Nabiha Syed, direttore esecutivo della Mozilla Foundation, scrive: «La nostra missione è più rischiosa che mai. Ci troviamo in balia di un'incessante ondata di cambiamenti nel mondo della tecnologia (e in generale) e l'idea di mettere le persone prima del profitto sembra sempre più radicale».

«Navigare in questo periodo di confusione e distrazione richiede una concentrazione laser» - continua Syed - «e, a volte, anche di dire addio all'eccellente lavoro che ci ha portato fin qui, perché non ci farà raggiungere la prossima vetta. Obiettivi ambiziosi richiedono scelte difficili».