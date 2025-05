Amazon, la IA ha trasformato la programmazione in una catena di montaggio

Agli sviluppatori viene richiesto di produrre codice sempre più in fretta, perché tanto ''ci pensa la IA''.

L'introduzione massiccia dell'intelligenza artificiale nei processi di sviluppo software di Amazon sta trasformando radicalmente il lavoro dei programmatori, e non necessariamente in meglio.

Secondo quanto raccontato da un programmatore di Amazon al New York Times, l'adozione di strumenti come GitHub Copilot e altri sistemi di generazione di codice basati su IA ha reso il loro lavoro simile a una «catena di montaggio ad alta velocità».

«Costruire una funzionalità per il sito web richiedeva alcune settimane; ora spesso deve essere fatto in pochi giorni» ha dichiarato il programmatore, che ha voluto restare anonimo. «Siamo essenzialmente costretti ad accettare codice generato dall'IA, ridurre il tempo per le discussioni e lanciare immediatamente la soluzione in produzione».

Negli ultimi anni, Amazon ha investito pesantemente nell'IA generativa, integrandola nei flussi di lavoro al fine di aumentare la produttività. Gli sviluppatori riferiscono che i manager hanno alzato gli obiettivi e reso le scadenze meno flessibili, incoraggiandoli a sfruttare l'IA per mantenere il ritmo.

Allo stesso tempo, i team di sviluppo sono stati ridotti: un programmatore ha sottolineato che il suo team, ridotto a circa la metà rispetto all'anno precedente, deve ora comunque produrre la stessa quantità di codice; i manager lo pretendono poiché affermano che ciò è possibile grazie all'IA.

A causa di questa pressione l'anonimo programmatore intervistato dal Times paragona quanto successo nel suo settore all'automazione dei magazzini Amazon: i robot hanno decuplicato la produttività, ma al costo di imporre un lavoro ripetitivo e stressante anche ai dipendenti umani.

Secondo il CEO di Amazon, la IA è un'ottima notizia. Avrebbe permesso di risparmiare l'equivalente di «4.500 anni-sviluppatore» di lavoro, con il 79% delle revisioni di codice generato che vengono automaticamente accettate senza modifiche. Il lavoro umano si è ridotto a correggere per tutto il giorno il codice generato dalla IA, i cui strumenti vengono comunque definiti «buoni in maniera spaventosa».

Le critiche si concentrano sulla perdita di creatività e sulla qualità del lavoro. Gli sviluppatori descrivono il processo come una corsa contro il tempo, con meno spazio per la progettazione e la risoluzione di problemi complessi. «Scrivere codice ad Amazon era come risolvere puzzle. Ora è più come scansionare codici a barre a velocità folle, usando solo la IA».