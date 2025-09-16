Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-09-2025] Commenti (1)

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità nelle versioni di anteprima di Windows 11 che consente di eseguire un test di velocità della connessione a Internet direttamente dalla barra delle applicazioni, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti o a siti web esterni. Questa opzione, scoperta e condivisa inizialmente da un utente del programma Windows Insider su X, è attualmente disponibile solo nelle build Canary, Dev e Beta del sistema operativo. Non si tratta di uno strumento completamente nativo sviluppato da Microsoft, ma di un collegamento rapido che apre un test basato sull'infrastruttura di Bing e Ookla, il provider noto per Speedtest.net. L'URL utilizzato per il test reindirizza a una pagina web legata agli Strumenti di Bing nel browser predefinito dell'utente.

Per accedere al test, l'utente deve cliccare con il tasto destro sull'icona di rete nell'area di notifica in fondo alla barra delle applicazioni. Nel menu contestuale che appare è presente una nuova opzione denominata Perform speed test. In alternativa, aprendo il pannello rapido delle impostazioni di rete (tramite il menu Start o la scorciatoia Win + A, selezionando la sezione Wi-Fi) si trova un pulsante dedicato posizionato accanto al bottone di aggiornamento della rete. Cliccando su di esso, il sistema avvia il browser e carica la pagina di test, dove il processo automatico misura le performance della connessione verso server selezionati da Ookla. I risultati includono velocità di download e upload in Mbps, latenza in ms e jitter, fornendo un quadro completo simile a quello offerto da strumenti a sé stanti.

Microsoft non ha ancora rilasciato note ufficiali sul rilascio pubblico della funzionalità; i primi feedback provenienti dagli Insider suggeriscono possibili miglioramenti, come l'introduzione di un widget dedicato o di un test senza browser.