Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-09-2025]

windows 11 speed test
Foto di Alena Lavrova.

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità nelle versioni di anteprima di Windows 11 che consente di eseguire un test di velocità della connessione a Internet direttamente dalla barra delle applicazioni, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti o a siti web esterni. Questa opzione, scoperta e condivisa inizialmente da un utente del programma Windows Insider su X, è attualmente disponibile solo nelle build Canary, Dev e Beta del sistema operativo. Non si tratta di uno strumento completamente nativo sviluppato da Microsoft, ma di un collegamento rapido che apre un test basato sull'infrastruttura di Bing e Ookla, il provider noto per Speedtest.net. L'URL utilizzato per il test reindirizza a una pagina web legata agli Strumenti di Bing nel browser predefinito dell'utente.

Per accedere al test, l'utente deve cliccare con il tasto destro sull'icona di rete nell'area di notifica in fondo alla barra delle applicazioni. Nel menu contestuale che appare è presente una nuova opzione denominata Perform speed test. In alternativa, aprendo il pannello rapido delle impostazioni di rete (tramite il menu Start o la scorciatoia Win + A, selezionando la sezione Wi-Fi) si trova un pulsante dedicato posizionato accanto al bottone di aggiornamento della rete. Cliccando su di esso, il sistema avvia il browser e carica la pagina di test, dove il processo automatico misura le performance della connessione verso server selezionati da Ookla. I risultati includono velocità di download e upload in Mbps, latenza in ms e jitter, fornendo un quadro completo simile a quello offerto da strumenti a sé stanti.

Microsoft non ha ancora rilasciato note ufficiali sul rilascio pubblico della funzionalità; i primi feedback provenienti dagli Insider suggeriscono possibili miglioramenti, come l'introduzione di un widget dedicato o di un test senza browser.

Sullo stesso tema:
Windows 11 e Android sono più vicini: lasciando un sistema, le app riprendo...
Windows 11 introduce Quick Machine Recovery: ripristino automatico per PC in cri...
La smart TV che fa impazzire i PC Windows
Thunderbolt Share, connessioni da Pc a Pc ad alta velocità

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
L'iPhone 12 perde la connessione all'improvviso
Android, un dispositivo su tre smetterà di accedere ai siti Https

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Sento una denuncia UE per abuso di posizione dominante in arrivo...
16-9-2025 13:56
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
I cartelli di avviso inducono gli automobilisti a manovre di emergenza, frenando di colpo per poi accelerare nuovamente una volta passato l'autovelox. È allo studio un progetto di rimuovere tutte le segnalazioni anche da app e navigatori: sei d'accordo?
Sì, le strade saranno più sicure
No, servirà solo ad aumentare le multe

Mostra i risultati (2731 voti)
Settembre 2025
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 settembre
2024
La IA che prevede i crimini dai filmati di videosorveglianza
2023
Unity, minacce di morte ai dipendenti per il cambio dei prezzi
2022
2022, fuga dall'open source
2021
Instagram fa male alle ragazzine. Facebook lo sa, ma tace
2020
Veicolo autonomo investe e uccide; guidatore accusato di omicidio colposo
2019
Richard Stallman si dimette da presidente della Free Software Foundation
2018
Copyright, il sito di sottotitoli ITASA costretto a gettare la spugna
2017
Falla nel Bluetooth, vulnerabili 5 miliardi di dispositivi
2016
Rubati sei milioni di username e password conservati in chiaro
2015
Eliminare le app troppo invadenti
2014
Il software-spia usato dai governi contro dissidenti e giornalisti
2013
La cache e i file temporanei
2012
La7 in vendita, Mediaset vuole comprare
2011
Lucchetto digitale per hard disk esterno
2010
Il Grande Specchio di Parrot
2009
Con Spacebook lo spazio a video raddoppia
2008
MySpace Music offre brani gratis grazie agli spot
2007
Il meglio dal forum Telefonia Mobile
2006
Informazione e nuovi diritti digitali
2005
Quando il 12 sognava il Voip
2004
Il consumatore hacker e la cybermobile
2002
Cuba on line
2001
Blu alla riscossa
Olimpo Informatico


 
web metrics