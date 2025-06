Windows 11, ennesimo aggiornamento che blocca l'avvio del PC

L'update KB5058405 interferisce con un driver fondamentale, e Windows non si avvia.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-06-2025] Commenti (3)

Microsoft ha confermato che l'aggiornamento di sicurezza KB5058405 per Windows 11, rilasciato il 13 maggio 2025 per le versioni 22H2 e 23H2, può causare gravi problemi, impedendo l'avvio di alcuni sistemi.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni secondo le quali l'aggiornamento di sicurezza di Windows del 13 maggio 2025 (KB5058405) non riesce a installarsi su alcuni dispositivi Windows 11, versioni 22H2 e 23H2» scrive Microsoft.

Gli utenti interessati vedono un errore di ripristino con il messaggio: «Il tuo PC/dispositivo deve essere riparato. Il sistema operativo non può essere caricato perché un file richiesto è mancante o contiene errori. File: ACPI.sys. Codice di errore: 0xc0000098».

Questo problema, legato al driver ACPI.sys (Advanced Configuration and Power Interface), essenziale per la gestione delle risorse hardware e degli stati di alimentazione, è stato riscontrato principalmente in ambienti virtuali, ma anche su un numero limitato di dispositivi fisici.

Microsoft ha dichiarato che il problema è raro per gli utenti consumer con edizioni Home o Pro, poiché le macchine virtuali sono più comuni in ambienti IT. Per mitigare il rischio, Microsoft raccomanda di installare gli aggiornamenti più recenti, poiché il problema è stato risolto con le versioni successive al 13 maggio 2025.

Gli amministratori IT con dispositivi aziendali che hanno installato KB5058405 non devono utilizzare un Known Issue Rollback (KIR) o una policy di gruppo speciale.

Alcuni utenti hanno poi riportato ulteriori problemi post-aggiornamento, come la perdita di funzionalità. Un post su un forum ha lamentato: «Da quando ho installato KB5058405, due cose hanno smesso di funzionare: WIN+Shift+S non funziona per gli screenshot, e non posso usare la ricerca nel menu Start».

Microsoft sta ancora investigando, ma non ha fornito una tempistica precisa per una soluzione definitiva.