Klarna, perdite raddoppiate per colpa di chi non paga

Aumentano gli utenti che non riescono a saldare tutte le rate, e l'azienda ne risente.

Klarna, il gigante svedese del Buy Now, Pay Later (BNPL), ha riportato una perdita netta di 99 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025, quasi il doppio rispetto ai 47 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il dato più preoccupante è l'aumento del 17% delle perdite su crediti al consumo, che hanno raggiunto i 136 milioni di dollari, a causa di un numero crescente di clienti che non riescono a rispettare le scadenze di pagamento.

Nonostante l'espansione della base utenti, che ha raggiunto i 100 milioni di clienti attivi, e un fatturato di 700 milioni di dollari nel primo trimestre, Klarna sta affrontando sfide significative.

La crescita non ha infatti impedito un aumento dei default sui prestiti, alimentato da un contesto economico difficile, con inflazione persistente e tassi di interesse elevati.

Klarna, che consente agli utenti di suddividere gli acquisti in rate senza interessi, guadagna principalmente dalle commissioni applicate ai commercianti, e dalle penali per i pagamenti in ritardo.

Tuttavia Fox Business sottolinea: «Alcuni esperti avvisano: questi servizi possono essere un incentivo a spendere più di quanto sarebbe prudente», evidenziando i rischi di un modello di business che incoraggia il credito facile in un'economia incerta.

Un aspetto curioso del rapporto trimestrale è stata la presentazione dei risultati tramite un avatar generato dall'IA del CEO Sebastian Siemiatkowski, una mossa che ha attirato l'attenzione ma non ha distolto dai problemi finanziari.

La passione di Klarna per la IA è ben nota: l'azienda ha infatti sfruttato sistemi di intelligenza artificiale, basati su tecnologie di OpenAI, per ridurre il personale del 39%, passando da 5.527 a 3.433 dipendenti in due anni. Tuttavia questa strategia ha mostrato limiti: Klarna sta provvedendo a fare, almeno in parte, marcia indietro.

Da parte degli utenti, Klarna raccoglie opinioni contrastanti: da un lato vi sono quanti riconoscono la praticità del servizio offerto; dall'altra, il rischio che la diffusione di servizi BNPL contribuisca a diffondere un'economia sempre più orientata al debito.

Con le perdite in aumento e la prevista IPO attualmente messa in pausa, Klarna ora si trova ad affrontare un futuro incerto, bilanciando l'espansione con la necessità di gestire il rischio di credito e le aspettative degli investitori.