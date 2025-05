Signal si sfila da Recall di Windows 11

Sfruttando il DRM, impedisce gli screenshot delle chat.

Signal, l'app di messaggistica nota per il suo impegno nella tutela della privacy, ha trovato un modo per opporsi alla controversa funzione Recall di Microsoft su Windows 11.

Con un aggiornamento recente, Signal ha introdotto una nuova impostazione di Screen security, attivata per impostazione predefinita: essa impedisce a Recall, lo strumento AI di Microsoft che cattura screenshot periodici del desktop, di registrare le conversazioni private degli utenti.

Annunciato un anno fa come parte dell'iniziativa Copilot+ PC di Microsoft, Recall scatta screenshot ogni pochi secondi e crea una cronologia ricercabile di tutte le attività sullo schermo. Microsoft lo ha descritto come un modo per aiutare gli utenti a «ricordare» ciò che hanno fatto; ma il pubblico e gli esperti di sicurezza hanno reagito con numerose critiche, sia sul versante della sicurezza che su quello della privacy.

«Microsoft non ci ha lasciato altra scelta» ha affermato Signal, spiegando la decisione di adottare un blocco basato su DRM, simile a quello usato per proteggere contenuti multimediali come film e serie TV. La nuova funzione di Signal utilizza infatti un flag DRM di Windows 11 che oscura completamente la finestra delle chat quando si tenta di catturare uno screenshot, mostrando solo uno schermo nero.

Questo accorgimento richiama l'esperienza che ben conosce chi abbia provato a registrare un film in streaming su Netflix; è stato implementato perché Microsoft non offre agli sviluppatori un modo diretto per escludere le loro app dalla raccolta dati di Recall.

«Applicazioni come Signal» - ha spiegato Meredith Whittaker, presidente dell'azienda - «in sostanza non hanno alcun controllo sui contenuti che Recall è in grado di catturare». Per questo motivo Signal, volendo garantire la privacy delle conversazioni, ha dovuto ricorrere «a uno strano trucco».

Gli utenti che desiderano disattivare questa protezione (per esempio per salvare una conversazione o per esigenze di accessibilità) possono farlo manualmente nelle impostazioni, ma riceveranno un avviso sui rischi di esposizione delle loro chat.